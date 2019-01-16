台指期結算無力翻盤　台股終場跌42點收9763點



▲股市示意圖。（圖／資料照）

記者劉姵呈／台北報導

受到亞股早盤番黑拖累，台股今（16）日震盪走低，大盤指數跌逾20點，今日適逢台指期結算，在台積電與股王等權值股走勢趨緩下，指數震盪小跌。台指期今日結算無力翻盤，台積電法說前賣壓湧現，市場買盤意願不高，集中市場加權指數終場以9763.81點作收，下跌42.23點，跌幅0.43%，成交量新台幣947.6億元，失守9800點關卡。

台積電（2330）明日將召開法說，雖然外資維持正向投資評，但是今日市場仍呈現觀望氣氛，台積電表現疲弱早盤跌逾1%，終場股價跌破220關卡，來到217.5元，跌1.58%。大立光（3008）盤中由紅翻黑，跌幅一度達0.97%，終場收3570元，跌0.83%。昨日逆勢領軍的鴻海（2317）今日表現也受抑，但相對跌勢較輕，終場力守70元，小跌0.14%。

美股擺脫英國脫歐法案遭國會否決陰影，中國大陸減稅拚經濟激勵市場情緒，而今日早盤日、韓股率先走跌，台股受亞股影響開盤翻黑、台積電跌逾1%拖累下，下跌24.69點，以9781.35點開出，失守9800點，指數狹幅震盪。

八大指數中，油燃類股指數重挫逾1.71%，表現相對疲弱，還有生醫類股跌逾1.42%，其餘類股指數漲跌波動幅度並不大。

傳產股今日漲跌互見，台塑四寶台塑化（6505）跌逾1.8%最深，台化（1326）、台塑（1301）與南亞（1303）小跌0.4%左右。

太陽能電池報價走揚，廠商毛利率紛紛轉正，轉機題材帶動茂迪（6244）與太極能源（4934） 股價同步強攻漲停，其餘太陽能股股價漲幅也多逾5%，為表現最亮眼的族群。南亞科（2408）領軍記憶體也強攻，因大砍資本支出5成減緩供需問題，今股價大漲逾5%、躍過季線。

另一表現亮眼的為5G中小型概念股，包括台光電（2383）奔漲停，聯茂（6213）都大漲9%，來到59.2元。

中國大陸承諾將減稅以加大經濟刺激力道，Netflix調漲訂閱費率，推升科技股上漲。標普500指數創逾一周來最大漲幅，一個月來首次漲破2,600點關卡。標普500指數上漲27.69點，漲幅1.1%，報2610.3點；道瓊工業平均指數漲155.75點，漲幅0.7%，報24065.59點；那斯達克綜合指數上漲117.92點，漲幅1.7%，報7023.834點。

法人認為，目前短、中與長期均線成為多頭排列，大盤今日早盤雖開低，但多頭力守季線之上，將增加指數在封關前朝萬點反壓邁進的機會；而明天台積電法說會即將登場，成為影響狗年封關前的多空關鍵因素。

《延伸閱讀》

►外資大砍台股目標指數至9700點 今年獲利恐僅年增3%