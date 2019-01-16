無薪假人數大減2854人、剩667人　國瑞汽車停止放無薪假

▲根據勞動部統計，截至昨日，通報無薪假的事業單位有19家，實施人數大減2854人。（示意圖／記者周宸亘攝）

記者紀佳妘／台北報導

勞動部今（16）日公布最新無薪假統計，全台實施無薪假共有19家企業，較上月減少6家，實施人數667人，較上月大減2854人。據了解國瑞汽車先前多次通報實施無薪假，這期人數銳減主要是該廠並停止放無薪假。

根據勞動部「勞雇雙方協商減少工時」統計，截至15日，全國實施無薪假的事業單位共有19家、影響人數達667人。此外，與上期（去年12月31日）實施家數共25家，影響人數3521人相比，目前已有10家停止實施無薪假，額外新增4家，累計減少6家，實施人數減少2854人。

從行業別進一步分析，這次實施無薪假的19家事業單位中，「金屬機電工業」以7家占最大宗，再者是「化學工業」的2家，而「資訊電子工業」則有3家，其他類別則有7家。

勞動部表示，本期多數事業單位的實施人數在50人以下，實施期間未超過3個月，實施方式多為每月休4日（含）以下。據了解，桃園汽車大廠國瑞汽車曾在去年10、11、12月曾通報實施無薪假，影響人數超過2000人，實施時間也都僅半個月，而這次無薪假通報人數大幅減少，與上次通報人數較多的的單一企業停止實施所致。