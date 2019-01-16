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投信基金規模年增2534億、10.93%　近9年新高

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▲▼2018年投信各類型基金規模變化。（資料來源：投信投顧公會，2019年1月15日）

記者周康玉／台北報導

受到美中貿易戰、美國升息、地緣政治事件等影響，去（2018）年股市上沖下洗，但投信基金規模去年淨增加2534億元，是近9年新高。法人表示，投信基金規模逆勢增長，反映國人投資意願仍高。

根據投信投顧公會資料統計，截至2018年12月底，投信整體基金規模為2兆5719億元，較2017年底增加2534億元，增幅10.93%，是近9年新高。

若按類型區分，以跨國指數股票型跨國一般債券型國內指數股票型基金的規模增加最多，分別增長3500億、956億與411億元；而減少最多的則是國內貨幣市場型、跨國股票型與高收益債券，各減994億、734億與433億元。

第一金全球大趨勢基金經理人葉菀婷表示，市場對全球股市有越來越悲觀傾向，認為行情進入多頭末升段，離空頭越來越近。加上股市走了10年多頭，在眾多亂流干擾下，股價漲多必然出現修正，若缺乏獲利成長支撐，或高債務、高槓桿堆砌的行情，將禁不起市場考驗。

第一金表示，科技業創新大幅領先，未有債務或本夢比泡沫的危機，待股價合理整理後，反而有利市場長期表現；此外，面對今年市場波動可能加大，投資人更應該加強投資紀律，例如定期定額、分散布局等方式。

去（2018）年股市上沖下洗。（圖／路透社）

▲全球股市，股票，下跌，股市，美股。（圖／路透社）

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