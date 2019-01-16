投信基金規模年增2534億、10.93%　近9年新高

記者周康玉／台北報導

受到美中貿易戰、美國升息、地緣政治事件等影響，去（2018）年股市上沖下洗，但投信基金規模去年淨增加2534億元，是近9年新高。法人表示，投信基金規模逆勢增長，反映國人投資意願仍高。

根據投信投顧公會資料統計，截至2018年12月底，投信整體基金規模為2兆5719億元，較2017年底增加2534億元，增幅10.93%，是近9年新高。

若按類型區分，以跨國指數股票型、跨國一般債券型與國內指數股票型基金的規模增加最多，分別增長3500億、956億與411億元；而減少最多的則是國內貨幣市場型、跨國股票型與高收益債券，各減994億、734億與433億元。

第一金全球大趨勢基金經理人葉菀婷表示，市場對全球股市有越來越悲觀傾向，認為行情進入多頭末升段，離空頭越來越近。加上股市走了10年多頭，在眾多亂流干擾下，股價漲多必然出現修正，若缺乏獲利成長支撐，或高債務、高槓桿堆砌的行情，將禁不起市場考驗。

第一金表示，科技業創新大幅領先，未有債務或本夢比泡沫的危機，待股價合理整理後，反而有利市場長期表現；此外，面對今年市場波動可能加大，投資人更應該加強投資紀律，例如定期定額、分散布局等方式。

▼去（2018）年股市上沖下洗。（圖／路透社）