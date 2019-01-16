置身現金泡沫？1999年創投盛況再現

▲巨大的現金注入美國新創公司，與舉世聞之色變的達康泡沫爆發前的創投市場盛況相呼應。（圖／路透社）

財經中心／綜合報導

去年創投業者在美國新創公司投入了破紀錄的1380億美元，這是自2000年以來的最高水準。

巴隆周刊（Barron's）報導，安永會計師事務所美國創投領導人格拉博（Jeff Grabow）受訪時表示，「人工智慧（AI）、大數據、雲端、自駕車、醫療保健、區塊鏈、網路安全等，可投資的題材列表之長，是我前所未見。顯示出投資人期待今年能誕生多家首次公開募股的『獨角獸』。」

根據Crunchbase的數據，資訊科技（IT）新創公司的籌資金額占去年第4季所有創投資金的比重將近20%，僅次於消費品（30%）及企業金融服務（25%）。

這是個好消息。

然而，巨大的現金注入，與舉世聞之色變的達康泡沫爆發前的創投市場盛況相呼應。去年第4季創投業者在創新公司注資471億美元，較上一季增加了43%。格拉博指出，這是投資人趕在美國陷入經濟衰退或中國大陸傳出更多壞消息以前，瘋狂押注一群即將IPO的新創公司，包括Uber、Lyft、Slack等。

「我們正置身於現金泡沫中，資金追逐可提供收益的停泊處。」格拉博指出，企業和私募股權投資人約占去年第4季新創公司募集到的資金的40%，這種熱情的市場步伐難以維持，恢復投資才是健康的。

雲端運算公司ServiceNow的執行長多納霍（John Donahoe）表示，「這是一個值得關注的跡象，他們正紛紛押注，就像他們曾在2000年時做的那樣。」

不過格拉博認為，就目前而言，在IPO市場的推動下，創投活動將在短期內持續熱絡，企業覺得有需要「參與並更好地與創新經濟掛勾」，不受公開市場波動及資本日趨緊縮的影響。

另外，據PitchBook及美國風險投資協會（NVCA）的Venture Monitor資料，去年美國新創公司總計吸引了1309億美元的資金，軟體公司占其中468億美元，約占整體36%。儘管如此，在2018年科技股的波動及2019年的不確定性，使空氣中仍瀰漫著一股恐慌。

「科技業IPO的基本面仍強，但仍受制於外在的大環境。」Portfolia Funds合夥人柯斯特洛（Trish Costello）說，政治氛圍詭譎多變、美中貿易戰、經濟衰退可能來臨，這是個不確定性濃厚的時刻，可能削弱IPO市場。