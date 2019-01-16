利空出盡？記憶體市況差　南亞科反漲逾6%

▲南亞科總經理李培瑛。（圖／資料照）

記者周康玉／台北報導

記憶體廠南亞科昨日釋出悲觀訊息，看壞今年上半年，並大砍今年資本支出五成。然而南亞科今（16）日股價不跌反漲，盤中最高漲逾6%，來到56元上下。

南亞科開盤價53.6元一路開高走揚，最高價來到57.2元，一舉躍過季線，漲逾6%。

南亞科總經理李培瑛指出，受到全球經濟放緩、中美貿易紛爭、CPU持續缺貨等因素，DRAM市場上半年市況保守；此外，由於主要供應商接續延緩產能擴充，影響南亞科對於資本支出的下修，預期今年的金額將會比去年「腰斬」，從去年度的210億元降至100億元。

然而，雖然後市展望不佳，南亞科在去年業績斐然，寫下營收、毛利率、營業利益率皆紛紛改寫歷史新高，顯示產品競爭力、本業獲利能力都有亮眼表現。南亞科也表示，配息會超過五成，將配發6元以上現金股利，法人更看好，有機會挑戰7元，現金殖利率上看12～13％。

法人解讀，DRAM短期市況不佳，然而南亞科不跌反漲，可能和其釋出高配息消息有關，掀起「高殖利率」行情。

同為記憶體廠旺宏也同步上揚，早盤帶量上攻逾4.5%，瞄準20元關卡。法人表示，由於記憶體市況差是從去年就知道的事，股價也率先修正一輪了，加上南亞科法說會大砍資本支出五成，是目前記憶體廠下修最多的一家，今日形成利空出盡的反彈。