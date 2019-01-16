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新台幣定存現「利多」 市場最長15個月優利定存現蹤

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▲▼凱基,凱基銀,投資,理財。（圖／凱基銀提供）

▲凱基銀行推出15個月的優利定存，吸引定存族。（圖／凱基銀提供）

記者吳靜君／台北報導

迎接金豬年的來到，民眾拿到年終獎金或紅包，要如何規劃讓財富持盈保泰。凱基銀行即日起至3月29日，推出新台幣及外幣優惠定存專案，新台幣專案為市場上優利期最長的15個月，年利率最高達1.28%，吸引定存族外，美元與人民幣則提供12個月天期利率最高3.2%，方便民眾配置外幣資產。

凱基銀表示考量今年國際金融市場依舊受到中美貿易戰持續影響，凱基銀行建議，不妨將資金配置在收益相對穩定的優利定存，兼顧利息收入，因此不僅推出了新台幣優利定存，也包含外幣定存上，優惠的利率。

凱基銀行觀察指出，2018年第四季開始，由短天期定存轉為選擇12個月長天期定存的民眾提升近2成，顯示市場波動越劇烈，民眾的投資行為越見保守，穩步求利成為民眾投資理財的首要考量，長天期高利定存顯然已成穩定收益的基本配備。因應市場需求，凱基銀行即日起推出的新台幣優利定存專案，打破以往市場最長僅有12個月的慣例，推出業界最長15個月天期定存專案，且定存年化利率最高達1.28%，如果有短期資金的需求，則凱基銀行也有6個月天期利率最高1.1%，供民眾依自身需求彈性選擇。不僅凱基推出新台幣優惠，安泰銀安泰銀行則是針對全新客戶推出存10萬元、12個月期，高利1.35%專案，利率市場最高，老客戶則有9個月期、1.2%可選。

凱基銀行財富管理處資深協理張冠雄表示，聯準會(Fed)在2018年12月的升息後，表示未來應還有1到2次升息機會，美元相較其他外幣利差仍有一定程度的吸引力，因此第一季推出的美元優惠定存專案，利率較上季再加碼，3個月及1年期年息最高分別為2.9%及3.2%，長短天期皆備提供民眾選擇，且最低美金5,000元即可承作。除此之外，還提供人民幣3個月及1年期年息分別為2.8%及3.2%；澳幣3個月及1年期年息分別為2%及2.25%。

除了提供優利定存，考量許多民眾在9天農曆年假會安排國外旅遊，即日起凱基銀行網路銀行提供外幣換匯的優惠，美元換匯優惠3分、日幣換匯優惠0.05分，同時還提供人民幣、澳幣等8種外幣幣別的換匯匯率優惠，建議民眾可以隨時留意，在最佳匯率時刻直接在網路銀行操作、輕鬆完成。即使無出國需求，也可以透過網路銀行即時線上換匯，免跑銀行、免領現，隨時聰明管理外幣資產，讓資金運用更具效率。

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關鍵字：新台幣,定存,15個月,利率1.28%

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