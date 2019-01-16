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誠美材「董事長之位」被搶　何昭陽控葉美麗當選無效

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▲誠美材「董事長寶座被搶」　何昭陽控葉美麗當選無效。（圖／翻攝誠美材官網）

▲誠美材主要是做偏光板業務。（圖／翻攝誠美材官網）

財經中心／綜合報導

偏光片廠誠美材（4960）現任董事長何昭陽，被自己延攬來為公司轉型的副董事長葉美麗搶走董事長之位，對此，何昭陽怒指葉美麗以臨時動議方式解任自己董座職務，已違反證交法等相關規定，而且未達3分之2以上的董事通過，主張不具法律效力。

誠美材原名奇美材料，主要是做偏光板業務，昔日大股東奇美實業出脫持股後，2018年中正式更名「誠美材」，為了嘗試轉型，何昭陽延攬康和證券前董事長葉美麗進入董事會，出任誠美材副董事長，並擔任旗下轉投資茂豐貿易公司、茂宇投資公司董事長。

殊不知，原定1月14日召開的董事會延期到1月22日，因此何昭陽就到奇美醫院健檢，結果回來之後發現，葉美麗仍如期召開董事會，並提供臨時動議撤換董事長，改選葉美麗擔任董事長，梁基磐擔任副董事長，對此，何昭陽指出，依據證交法等規定，解任及選任董事長應於董事會正式提案，不能以臨時動議進行，怒指葉美麗違法，而且未達3分之2以上的董事通過，主張不具法律效力。

何昭陽發布書面聲明，指出葉美麗等人對於偏光板的研發生產，以及策略布局等經營規劃「恐有嚴重不足」，而葉美麗趁機以違法方式選任自己為誠美材董事長，恐怕只為爭奪誠美材豐厚產銷資源，長遠會犧牲誠美材公司與小股東的利益。

何昭陽表示，誠美材營運谷底已過，尤其在大陸投資的生產線陸續開出，但是誠美材本業是資本密集業務，目前銀行長短期借貸金額超過90億元，如果無法如期償還將有違約風險，因此營運稍有問題恐導致資金鏈斷裂，何昭陽強調，被搶走董事長之位，絕對不會坐以待斃。

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關鍵字：誠美材,董事長,何昭陽,葉美麗

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