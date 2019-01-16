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世界最大蟻穴曝光！花10年挖40噸土打造　宛如螞蟻版「萬里長城」

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▲巴西發現超巨型蟻穴，結構精巧、規模宏大，讓科學家驚嘆。

實習記者陳妙津／綜合報導

世界之大無奇不有！科學家在巴西發現一個被廢棄的巨大蟻穴，為了瞭解它的規模及結構，用水泥澆灌到裡面，總共花費了整整10天的時間，結果等水泥凝固後，將整個水泥塊挖掘出來才發現該蟻穴的大小驚人，可以說是世上最大蟻穴之一。

▲▼巴西發現超巨型蟻穴。（圖／翻攝自YouTube／KYLYKaHYT）

▲一開始先用了10天澆灌水泥入蟻穴內。（圖／翻攝自YouTube／KYLYKaHYT）

蟻穴內部佈滿由螞蟻挖掘出來的複雜通道。為了研究結構，由Luis Forgi教授領導的科學家準備了10噸泥土澆灌到孔洞中，一共耗費10天才完全填滿。過了一個月等待凝固後，他們再次回到原處將水泥塊挖出來，結果發現蟻穴內的通道覆蓋了500平方公尺的區域，深度達地面下26英尺，讓親眼見到的科學家都不可置信，直稱這「相當於螞蟻界的萬里長城」。

▲▼巴西發現超巨型蟻穴。（圖／翻攝自YouTube／KYLYKaHYT）

▲▼科學家帶水泥凝固後，將蟻穴模型挖出，宛如「迷你城市」一般。（圖／翻攝自YouTube／KYLYKaHYT）

▲▼巴西發現超巨型蟻穴。（圖／翻攝自YouTube／KYLYKaHYT）

雖然目前沒人可以解答螞蟻們究竟是何時離開巢穴，也不清楚牠們死亡的原因，不過牠們建構的精巧住居已經震驚了世人。從畫面中可見，土褐色的水泥通道連接著一個個大小不等的菌室，往四周發展延伸，結構錯綜複雜，層層堆疊，宛如大地中央長出的巨型城市，而正進行挖掘的科學家與之相比，顯得格外渺小。這段經過也被拍成紀錄片「Nature's Secret Power」，由自亞利桑那州立大學的BertHölldobler博士一邊解說。

蟻巢由工蟻複雜建構、維護，牠們會挖出無數分室做為不同用途，還有數十條主要大道，也有圍繞周遭的小路與菌圃，能提供螞蟻群最短的運輸路徑。為了擴張蟻穴，工蟻們會反覆挖掘，並將超過身體重量一倍的廢土來回叼往外面丟棄，比如巴西的超大蟻穴就耗費10年，總共挖出了40噸廢土，創造出能夠容納超過數百萬隻螞蟻的「巨型蟻城」。

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關鍵字：螞蟻,蟻穴,巴西

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