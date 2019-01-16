台積電法說前領跌　台股開盤下跌24點失守9800



▲股市示意圖。（圖／記者張一中攝）

記者劉姵呈／台北報導

美股擺脫英國脫歐法案遭國會否決陰影，中國大陸減稅拚經濟激勵市場情緒，而今（16）日早盤日、韓股率先走跌，台股受亞股影響開盤翻黑、台積電跌逾1%拖累下，下跌24.69點，以9781.35點開出，失守9800點，指數狹幅震盪。隨著大立光買盤進駐，領軍力挺下，跌勢收斂，目前最低點來到9778.09點、最高點報9803.99點。

台積電（2330）預計17 日將召開法說，外資再度打預防針，繼先前對首季營收共識為季減 10-15% 後，瑞信、匯豐證券均指出，研判第一季營收恐較上季減少18-20%，但仍維持正向投資評等。惟今日市場仍呈現觀望氣氛，台積電早盤跌逾1%，股價跌破220關卡，來到219元。

亞股昨日上演反彈走勢，韓股開高走高、日股由黑翻紅、陸股也一路上揚，激勵台股開低後震盪走高，再度站回季線之上，終場以最高點9806點作收，上漲97點；而台指期結算前拉高意圖相當明顯，終場成交量重返千億元水準。

中國大陸承諾將減稅以加大經濟刺激力道，Netflix調漲訂閱費率，推升科技股上漲。標普500指數創逾一周來最大漲幅，一個月來首次漲破2,600點關卡。紐約時間下午4:00收盤，標普500指數上漲27.69點，漲幅1.1%，報2610.3點；道瓊工業平均指數漲155.75點，漲幅0.7%，報24065.59點；那斯達克綜合指數上漲117.92點，漲幅1.7%，報7023.834點。

法人認為，今日逢台指期結算，隨著美股持續上揚，且目前外資期現貨偏多布局，期指拉高結算可期，惟早盤日股走跌、韓股平盤上下震盪，須留意整體亞股的連動。距離台股封關僅剩 11 個交易日，隨著美股將進入超級財報周、台積電法說會將登場，再加上長假前的獲利了結賣壓出籠，近來可能持續在季線位置附近震盪，攻高仍有待溫和放量。