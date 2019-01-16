台指期結算多空決戰就在今天　電金不給力一開盤小跌逾10點

▲美股4大指數全面收高，帶動亞洲股市表現，台指期今天結算多空陷拉鋸戰。（示意圖／記者張一中攝）

記者紀佳妘／台北報導

大陸減稅刺激措施，緩解經濟放緩的壓力，美國股市全數收高，其中道瓊工業平均指數大漲155點，不過亞股漲跌互見，台指期今（15）日開低震盪，電子期指壓回盤下整理、金融期指苦撐力守紅盤之上，早盤小跌逾10點，距離9800點關卡僅一步之遙。

在Netflix帶領FAANG大隊勁揚，加上大陸減稅利多刺激，美股4大指數全面收紅，其中道瓊工業平均指數終場上漲155.75點，漲幅0.65%，收在24065.59點；那斯達克指數也漲117.92點，漲幅1.71%，以7023.83點作收；標準普爾500指數收高27.69點，漲幅1.07%，收報2610.3點；費城半導體指數尾盤小幅上揚2.75點，漲幅0.23%，收1197.03點。

股期雙市昨天上演開低走高戲碼，台股在台積電、鴻海、大立光等拉抬下，以及小鬼當家，最後一盤爆出85.11億元，終場上漲97.82點，收在9806.04點，成交金額新台幣978.25億元，三大法人同步站在買方，合計買超109.04億元，其中自營商買超16.18億元，投信買超1.77億元，外資及陸資買超91.09億元

台指期周二並未延續下跌走勢，盤中多方拉抬，尾盤上漲104點，以9793點作收，與現貨相較，逆價差13.04點，而在台指期淨部位方面，三大法人淨多單增加7282口至2萬8267口，其中外資多單加碼超過空單加碼，淨多單增加8817口至5萬2955口。