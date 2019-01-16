蘋果寄信推限時「舊換新」折價　iPhone XR只要1.7萬

▲iPhone XR。（圖／記者邱倢芯攝）

財經中心／綜合報導

iPhone XR原先被視為能拉抬蘋果在中國大陸銷售的一項利器，但沒想到上市後銷售慘淡，蘋果甚至因為iPhone銷售不佳而下調獲利預測，但據外國科技網站報導，蘋果為了刺激換機需求，開始向舊iPhone的用戶發送折價廣告電子郵件。

據外國科技網站《MacRumors》報導，蘋果最新採取刺激iPhone XR銷售的方式為向一些老舊iPhone的用戶發送廣告電子郵件，信中向這些老用戶表示其舊iPhone仍有折舊價值，同時也會介紹iPhone XR的規格和性能。

以發送給iPhone 6 Plus用戶的電子郵件為例，廣告信中指出現在為其提供限時200美元折價優惠，代表一支全新的iPhone XR僅需549美元（約新台幣1.7萬元），讓用戶減輕「舊機換新機」的負擔，在美國購買iPhone XR。同時該封電子郵件也將iPhone XR和iPhone 6 Plus進行規格比較，信中表明iPhone XR除了使用起來速度較iPhone 6 Plus快3倍外，也會針對其他功能進行比較。

報導指出，其實蘋果似乎從去年年底就開始發送類似電子郵件，但近期在Reddit、Twitter等平台上有愈來愈多相關活動的貼文，代表蘋果可能在近期發放了第二波廣告電子郵件。

蘋果在本月初由執行長庫克（Tim Cook）在網站上發表一封給與投資人的公開信，信中指出，該公司在今年第一財季的營收預估為840億美元，較去年同期的883億美元低，且這樣的數字也較先前分析師預估的890億～930億美元來的低。

庫克表示，該公司原先就估計一些新興市場經濟疲軟將帶來影響，事實證明，這些影響非常大，中國大陸尤其影響深遠。美國Wedbush證券分析師Daniel Ives預測，為了增加蘋果在中國大陸的競爭力，iPhone XR的價格有望下調。