台股急拉衝上9800點、台指期結算前夕偷跑拉抬　投資人布局緊盯3變數

▲美股近期表現偏強，台股周二反彈衝上9800點關卡，台指期今天結算多空決戰。（示意圖／路透社）

記者紀佳妘／台北報導

國際情勢變化萬千，美國政府關門、英國脫歐投票等議題，牽動全球金融市場，加上美國企業進入財報周，帶動亞股走勢轉強，股期雙市周三（15日）急拉尾盤，其中台股再度重返9800點大關，加上外資翻多有利台指期結算，分析師表示，短線多方佔優勢，跌的機率不大，投資人布局則得留意3變數。

股匯期周二掀起慶祝行情，台股昨天開低走高，加權股價指數以9701.93點開出，盤中在中小型股活蹦亂跳下，加上台積電、鴻海、大立光等股價戲劇性走高，指數一路向上拉升，終場上漲97.82點，收在9806.04點，成交金額新台幣978.25億元，三大法人同步站在買方，合計買超109.04億元，其中自營商買超16.18億元，投信買超1.77億元，外資及陸資買超91.09億元。

台指期昨天開低震盪後，盤中展開反攻走勢，終場上漲104點，以9793點作收，與現貨相較，逆價差13.04點，而在台指期淨部位方面，三大法人淨多單增加7282口至2萬8267口，其中外資多單加碼超過空單加碼，淨多單增加8817口至5萬2955口。

至於當日股票期貨交投熱絡標的股則有大同（CX）、台積電（CD）、富邦上証ETF（OA）、元大台灣50ETF（NY）、國巨（LX）、環球晶（OW）、智邦（OP）、華新科（HB）、鴻海（DH）、中美晶（NO）。

期貨分析師表示，隨著美國財報周開跑，首先由金融股打頭陣，普遍表現不錯，帶動亞股開盤隨即往上走，今天正逢台指期結算，觀察籌碼面，短線多方佔優勢，雖然外資前天大減5000口，不過昨天跌勢並未延續，預期指數將維持區間整理，另外投資人除了留意美中貿易戰、企業財報之外，大陸12月經濟數據表現不好，股市上漲力道恐會被抵銷。