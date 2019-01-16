台灣筆電廠積極找出路　謝金河：廣達已漸入佳境

▲廣達。（圖／記者周康玉攝）

財經中心／綜合報導

財信傳媒集團董事長謝金河15日在臉書發文指出，過去台灣在主機板及筆電產業有一段風光歲月，華碩、廣達股價皆突破800元，英業達也漲到428元，但近年卻因智慧型手機的崛起而表現低迷，廣達開始轉投資AI、雲端伺服器等領域，且隨著全球愈來愈重視資安，過去在中國大陸的伺服器廠必須把生產基地搬遷回台，有望成為根留台灣的好產業。

謝金河表示，在90年代時，台灣的主機板及筆電產業有一段非常風光的歲月，印象最深刻的就是華碩、廣達股價分別站上890元和850元，連英業達也漲到428元，科技新貴們也因為這段主機板與筆電的風光歲月，創造出非凡的身價。

但近年隨著智慧型手機的崛起，PC與NB逐漸殞落，許多廠商大舉西進，導致產業空洞化，也造就大陸廠電腦品牌「聯想」的崛起，更進一步成為全球最大PC大廠，台灣的仁寶、光寶則逐漸退居二線。

但這些台灣的筆電廠仍積極尋找出路，像是股價從850元慘跌至29.35元的廣達，創辦人兼總裁林百里近年全力投入AI的發展，同時也在雲端找出路。廣達去年就砸下42.8億，買下中環的華亞科技園區廠房，作為雲端伺服器的生產基地。且去年中國大陸發生駭客植入指尖晶片事件，各國因此愈來愈重視資安，因此過去在中國大陸的伺服器廠必須把生產基地搬遷回台，廣達的雲達將扮演重要角色。

廣達股價去年又從80元跌至47元，但近期終於爬到年線，正在努力扭轉頹勢。而緯創旗下生產雲端伺服器的子公司緯穎去年營收達1810.64億，前三季EPS29.62元的，股價一度大漲到619元。這樣看起來，雲端伺服器將會是根留台灣的好產業。