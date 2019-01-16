菲律賓股市今年亞股表現最好　經濟成長有望突破6%

▲圖為馬尼拉大都會的馬卡蒂市。（圖／達志／示意圖）

財經中心／綜合報導

去年菲律賓經濟飽受通貨膨脹、菲律賓披索匯率下跌5％以及經常性債務赤字的影響，但今年情況有望翻轉，甚至有信評機構認為，菲律賓今年的經濟成長率可望突破6%。

據《彭博》報導，2018年對新興市場來說是充滿衝擊的一年，菲律賓當然也有受到影響，但菲律賓的金融銀行（BDO）首席分析師Jonathan Ravelas表示，對於菲律賓今年的經濟表現相當樂觀。信評機構穆迪（Moody's）就預測，稱菲律賓今年的經濟成長率有望突破6%。

菲律賓股市今年初以來已經上漲7%，稱霸亞股，菲律賓披索也上漲0.8％至52.2菲律賓披索兌1美元。高盛集團（Goldman Sachs Group ）在14日的一份報告中指出，估計在未來的12個月內，菲律賓披索將會升值至50菲律賓披索兌1美元。高盛認為，由於去年金融環境的緊縮，菲律賓國內的需求和進口都出現成長減緩，菲律賓披索的匯率因而被推升。

據穆迪及彭博的資料顯示，菲律賓擁有較低的外債，只占其據穆迪及彭博的資料存底的25%，較其他主要新興市場來的低。旅居國外的菲律賓人的匯款也是支撐該國經濟和貨幣的重要關鍵，這些匯款佔國內生產總值的10％。Jonathan Ravelas表示，「投資人要回來菲律賓了」。