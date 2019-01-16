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國研院：主機都不是中國製設備　「全面阻絕」使用內網

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▲華為。（圖／CFP）

▲美國帶頭開始禁用華為的產品。（圖／CFP）

財經中心／綜合報導

美國帶頭抵制使用華為的通訊設備，就怕帶來國家安全的疑慮。工研院15日開始全面禁用華為手機、電腦等設備，隨後資策會宣布跟進，國家實驗研究院同日晚間也發表聲明表示，使用的主機與核心骨幹網路設備都不是中國製，後續則會繼續阻絕維護資訊安全。

工研院14日發出公告開出第一槍，宣布自15日中午起院內辦公場所全面禁止使用華為手機、電腦等設備，如果使用將無法連接無線內部網路，避免洩密；接著資策會15日跟進表示，為了維護內部的資訊安全，內網同樣不支援華為產品使用。

雖然經濟部工業局局長呂正華隨即跳出來說，政府機關很早就開始禁止在公務上使用中國製手機，但資深媒體人單厚之質疑，「為何不連小米、OPPO、VIVO等中國品牌手機、商務人士愛用的LENOVO筆電一併禁止？工研院沒有給任何的答案。」

▲防止洩密！工研院開第一槍　全面禁用華為產品。（圖／翻攝工研院網站）

▲工研院開第一槍，全面禁用華為產品。（圖／翻攝工研院網站）

國家實驗研究院發表聲明指出，國研院的所有主機和核心骨幹網路都沒有使用中國製的設備，畢竟內部本來就有嚴格控管資安，例如國網中心、太空中心都是A級的資安等級，後續也會阻絕中國製設備使用內網，並遵照政府指示辦理相關採購。

國研院也強調，私人的通訊裝置都有依照科技部的只是建立嚴謹的資安防護措施，包含身分與密碼的認證，都有保留相關的存取紀錄和軌跡，以確保資訊都有受到妥善的保護不會外流。

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關鍵字：工研院,資策會,國家實驗研究院,華為

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