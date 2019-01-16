中鋼採購耐火材料年花50億　攜手法商Calderys成立研發實驗室

▲中鋼集團董事長翁朝棟(左四)、Calderys 全球總裁 Michel Cornelissen(右四)在「耐火材料聯合實驗室」典禮上代表締約。（圖／中鋼提供）

記者林淑慧／台北報導

中鋼集團每年耐火材料的耗用量達 15 萬噸，金額達 50 億元，為穩定耐火材料供應鏈，中鋼與法商Calderys集團簽約成立「耐火材料聯合實驗室」，將共同研發高值化產品，目標成為亞洲耐火材料技術開發的領頭羊。

中鋼集團與Calderys集團15日共同舉辦「耐火材料聯合實驗室」締約典禮，由中鋼董事長翁朝棟、Calderys CEO Michel Cornelissen代表締約，並邀請經濟部國營會吳豐盛副主委、金屬工業中心與中鋼集團相關主管等產學研界人士，共同見證這歷史性的一刻。

中鋼董事長翁朝棟表示，中鋼建廠初期，所有耐火材料全部仰賴進口，故40 年前開始執行耐火材料國產化政策，經過中鋼與國內廠商的共同努力，國產品供應比例已達 80%以上。

為穩定耐火材供應鏈，中鋼規劃「耐火材自主供應育成產線」與「建構可靠的外部策略合作夥伴」雙軌並行，自2018年6月起與法商Calderys集團研擬合作研究的可行性，至今Calderys決定在台成立「鋼鐵耐火材料研究中心」，可望大幅將大幅提高中鋼在耐材領域的研發創新動能。

翁朝棟指出，耐火材料聯合實驗室將在三大領域合作研發，包括：一、舊耐材循環經濟；二、鋼鐵製程用耐材品質提升與新材質研發；三、環保型黏結劑技術開發等。此外， Calderys亦表示願意與中鋼簽署「耐火材料優先供貨」之協議，確保如期如質供應中鋼所需之耐材。

Calderys為年營業額46億歐元Imerys礦產集團之子公司，2005年由法國Lafarge公司及美國Plibrico公司合併成立，其耐材產品市場遍及世界各大鋼廠，如CSC、ArcelorMittal、TATA、NSSMC、BlueScope、ThyssenKrupp等。Calderys專門生產「不定型」耐火材料，年產能約60萬噸。