臺印度貿易論壇　貿協協助搶攻印度上億美元商機

▲2019年臺印度貿易論壇。（圖／貿協提供）

記者馮建棨／台北報導

經濟部國際貿易局、外貿協會與印度臺北協會今天（15日）在臺北國際會議中心聯合舉辦「2019年臺印度貿易論壇」，吸引超過150家業者參與，其中包括重量級企業代表，如東元電機會長黃茂雄及華孚科技董事長蔡豐賜等，互動熱絡。

外貿協會董事長黃志芳在開幕致詞時表示，臺灣與印度之間的貿易，不論是在進口或是出口方面，都有大幅成長，雙邊投資的金額也節節升高。這樣的成長不僅反映出政府所致力推動的「新南向政策」與印度的「東行政策」成功地結合在一起，創造出更多互惠的綜效與成長，同時也彰顯雙方人民與商業往來日益深廣。

經濟部次長王美花則強調臺灣與印度經貿關係日益強化，並指出去（2018）年12月18日簽訂的臺印度雙邊投資協定（Bilateral Investment Agreement, BIA）及優質企業相互承認協議（Authorized Economic Operator, AEO），將能使有意願至印度發展的臺商獲得更多投資、人身安全與法律上的保障。

印度臺北協會會長史達仁表示，印度擁有全世界最龐大的中產階級，人口平均年齡與全世界相比也相當年輕，加上龐大的市場規模，此刻正是臺商前往佈局的絕佳時機。印方代表團由商工部次長 Dr. Anup Wadhawan率領。他去年8月接替Ms. Rita Teaotia升任次長之後，大力促成雙方經貿合作。Wadhawan次長在致詞中提到印度是許多臺灣製造業設點的首選之地，對雙方未來的產銷合作樂觀以待。

專題演講首先由印度商工部助理次長Mr. Sanjay Chadha與產業政策及推廣部門助理次長Mr. Shailendra Singh開場，概述印度近年來在總理莫迪領導下的經濟強勢成長。他們認為電子、車輛及零配件、智慧城市、再生能源與成衣製鞋等產業甚有發展潛力。中鋼印度公司傅文淵董事長則分享開闢印度據點的心路歷程與經驗，最後是由駐印度代表處經濟組秘書張毅鋒簡介臺商投資印度市場的諮詢窗口「Taiwan Plus」的特色與優點。

▼2019年臺印度貿易論壇。（圖／貿協提供）