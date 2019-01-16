　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
財經 財經焦點 房產聚焦 重大資訊 媒體產業 看盤室 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 找降價房 | 權證影音 | 保險

臺印度貿易論壇　貿協協助搶攻印度上億美元商機

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼新南向拓展商機，台灣形象展行銷海外。（圖／貿協提供）

▲2019年臺印度貿易論壇。（圖／貿協提供）

記者馮建棨／台北報導

經濟部國際貿易局、外貿協會與印度臺北協會今天（15日）在臺北國際會議中心聯合舉辦「2019年臺印度貿易論壇」，吸引超過150家業者參與，其中包括重量級企業代表，如東元電機會長黃茂雄及華孚科技董事長蔡豐賜等，互動熱絡。

外貿協會董事長黃志芳在開幕致詞時表示，臺灣與印度之間的貿易，不論是在進口或是出口方面，都有大幅成長，雙邊投資的金額也節節升高。這樣的成長不僅反映出政府所致力推動的「新南向政策」與印度的「東行政策」成功地結合在一起，創造出更多互惠的綜效與成長，同時也彰顯雙方人民與商業往來日益深廣。

經濟部次長王美花則強調臺灣與印度經貿關係日益強化，並指出去（2018）年12月18日簽訂的臺印度雙邊投資協定（Bilateral Investment Agreement, BIA）及優質企業相互承認協議（Authorized Economic Operator, AEO），將能使有意願至印度發展的臺商獲得更多投資、人身安全與法律上的保障。

印度臺北協會會長史達仁表示，印度擁有全世界最龐大的中產階級，人口平均年齡與全世界相比也相當年輕，加上龐大的市場規模，此刻正是臺商前往佈局的絕佳時機。印方代表團由商工部次長 Dr. Anup Wadhawan率領。他去年8月接替Ms. Rita Teaotia升任次長之後，大力促成雙方經貿合作。Wadhawan次長在致詞中提到印度是許多臺灣製造業設點的首選之地，對雙方未來的產銷合作樂觀以待。

專題演講首先由印度商工部助理次長Mr. Sanjay Chadha與產業政策及推廣部門助理次長Mr. Shailendra Singh開場，概述印度近年來在總理莫迪領導下的經濟強勢成長。他們認為電子、車輛及零配件、智慧城市、再生能源與成衣製鞋等產業甚有發展潛力。中鋼印度公司傅文淵董事長則分享開闢印度據點的心路歷程與經驗，最後是由駐印度代表處經濟組秘書張毅鋒簡介臺商投資印度市場的諮詢窗口「Taiwan Plus」的特色與優點。

▼2019年臺印度貿易論壇。（圖／貿協提供）

▲▼新南向拓展商機，台灣形象展行銷海外。（圖／貿協提供）

ET快訊
捕魚撈到屍體！「紫屍卡漁網」4人幫拉　影片曝光嚇壞網
換男友比翻書快！「超級花心」4大星座女揭曉
即／劉至翰二任妻子宣布「離婚」：劉先生有了更好的選擇

關鍵字：臺印度貿易論壇,貿協

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

每天損失17億　他仍是全球最年輕富豪

臺印度貿易論壇　貿協協助搶攻印度上億美元商機

新南向拓展商機　台灣形象展行銷海外

英國脫歐恐生變數　國銀對英曝險逾1800億

免等專法　海外資金回台判斷課稅五大步驟

財政部公布CRS參與國 免盡職審查

期交所2019推4大業務　Nasdaq-100期貨快亮相、5月推台指選擇權穩定措施

王道銀行攜手中國光大銀行　赴大陸籌組消金公司

影／期貨市場去年首破3億口背後有2推手　許虞哲力拚4年破4億口

摳老闆現形　5月起上市櫃公司強制揭露員工薪資

1歲幼兒寒冬「赤腳獨奔大街」　 善心女司機秒停下暖抱回公車

黑人狂晃兒子生日禮「大怪手」　飛飛狂哭抗議....原因超暖心

楊超越失控哭吼「要逼死我」　團員嚇呆：妳幹嘛呀！

極限破台語 of smalling - 挑戰用「破台語」菜市場殺價　老闆聽不下去：講國語算了

藍正龍「面癱」超難聊 　藍心湄無奈：真的好累喔

三寶騎士天氣冷用「單手騎車」　前方竄出右切寶...當場滑出慘摔

來新北市踩朱立倫地盤？　吳敦義怒：這是中華民國的地盤

林書豪diss周杰倫「不帥又矮」　笑他：唱歌很好但不是太帥

朴寶劍一早唱歌給宋慧喬　P.O嫌吵衝進房門XDD

台北「1片1000的近江牛」吃到飽　肉片涮3秒！再扒口和牛滷肉飯

每天損失17億　他仍是全球最年輕富豪

臺印度貿易論壇　貿協協助搶攻印度上億美元商機

新南向拓展商機　台灣形象展行銷海外

英國脫歐恐生變數　國銀對英曝險逾1800億

免等專法　海外資金回台判斷課稅五大步驟

財政部公布CRS參與國 免盡職審查

期交所2019推4大業務　Nasdaq-100期貨快亮相、5月推台指選擇權穩定措施

王道銀行攜手中國光大銀行　赴大陸籌組消金公司

影／期貨市場去年首破3億口背後有2推手　許虞哲力拚4年破4億口

摳老闆現形　5月起上市櫃公司強制揭露員工薪資

【英語多益通】蘇貞昌「接任」新閣揆　英文怎麼說？

餵5公尺巨鱷自己被生吃 印尼女科學家慘遭咬掉半邊身

克服恆春強勁落山風　海陸完成200多公里長距離行軍

一生限買1張／第一金人壽總動員　年繳5千多買足30萬壽險

當男友進入了「聖人模式」　7個小動作保持戀愛的心跳

川普推特語錄／民主黨快要變罪惡之黨了　裴洛西還好意思領薪水？

亞足賽／孫興慜出賽待定　前主帥申台龍：他站場邊大陸就緊張

牡蠣控快看！這3家餐同步推出廣島2L級大牡蠣季節限定料理

蝙蝠俠奪獎！　上台太興奮…手一舉「衣服還掛著標籤」

管中閔彈劾案／公懲會18個月內判決！處分「瞄準現職」分9級　最重免職

超神勇阿嬤！撞石墩噴進車底　頭卡保險桿夾地幸運只擦傷

財經熱門新聞

勞保＋國保年資滿15年也能領年..

台北精品一條街崩壞！全倒光租金..

每天損失17億　他仍是全球最年..

城隍爺加持　新竹這家彩券行幾乎..

「該放棄GG去留學嗎？」　網勸..

錢進來、發大財！2019旺到怕..

川金會破局　台股收紅站穩所有均..

大同市場派指尚志江蘇建案揭露資..

台灣人為何不愛用HTC？他妙回..

電信紛推新春優惠　追劇、打Ga..

台塑年終拿5.83個外加1.5..

國泰、星展爆停卡逾10萬張　中..

勞工紓困貸款　申辦剩三天

新年到！買這10檔股票　讓你一..

更多熱門

相關新聞

台灣精品馬拉松在胡志明市　台灣隊拿下好成績

經濟部國貿局委託外貿協會執行「臺灣產業形象廣宣計畫」，13號在越南胡志明市公益馬拉松(HCMC Marathon)，於賽前記者會上高度曝光，另外42公里跑道、選手賽服正面、活動現場主舞台、活動官網等處都可看到醒目的台灣精品標誌。

水果王國行銷國際　精挑8種水果進軍香港

貿協前進埃及　探索中東潛在商機

貿協找eBay合作推跨境電商

貿協、eBay幫台廠商媒合跨境大賣家

讀者迴響

發燒話題

王令麟 肉圓惡爸 習近平 地震 范筱梵 林佳龍 貴婦奈奈 王令麟 非洲豬瘟 米津玄師 潘瑋柏 謝佳見 徐若瑄 KKBOX風雲榜 印尼海嘯 板南線 普悠瑪內幕 王令麟 李光洙認愛 蔡英文 西野加奈 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 鈕承澤 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 王祖賢 林俊傑演唱會 小鬼 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 孫安佐 誰摔死了李新 水行俠 王老吉 王令麟 白安 吳寶春 黃曉明 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 鐘鉉 王令麟 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 董梓甯 王令麟 館長 傅崐萁 高嘉瑜 周迅 韓國瑜 王令麟 驚奇隊長 楊謹華 賴清德 鄧福如 炎亞綸 王令麟 小A辣 金馬獎 姚文智 金庸病逝 王心凌 王令麟 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 味全 王令麟 MAMA 東森寵物雲 劉寶傑 統神哥國動 港珠澳大橋 李昌鈺 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 深澳電廠 吉澤明步 王令麟 理科太太 S.H.E 范冰冰 鄧超孫儷 蔡依林 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 泫雅 E'Dawn 王世堅 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 歐陽娜娜 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 延禧攻略 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 五月天 林志玲言承旭 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 麻原彰晃死刑 谷阿莫侵權 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 NBA 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 周子瑜 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 宋智孝 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 金球獎 大谷翔平 希爾思 鄧紫棋 聲林之王 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 胡歌 王柏融 盛竹如 王令麟

熱門新聞

歐陽娜娜「短髮」丟震撼彈！萌妹→老公

改裝40年老公寓！她花300萬打造「飯店風豪宅」

紫屍卡漁網！45秒影片曝光嚇壞網友

BLACKPINK「六億神曲」MV被刪了

劉至翰認了「與老婆決定離婚」！

即／肉圓媽神隱請假　兒驗傷單仍未給

父子一起崩壞　柴柴睡姿和爸同步

快嫁吧！3大星座超適合當老公

放水KID惹眾怒！《玩很大》3次道歉認了

婆婆請媳婦保管10條金條　她全捐宮廟

快訊／遊覽車撞機車！女騎士遭輾頭爆血

防彈私生飯噁po：香、我一直摸他

高山峰每天陪過動兒子走3km上學

街頭酒後衝突連發　韓國瑜撂重話

年菜募款低於5成　老人心疼社工

更多

最夯影音

更多

1歲幼兒寒冬「赤腳獨奔大街」　 善心女司機秒停下暖抱回公車

黑人狂晃兒子生日禮「大怪手」　飛飛狂哭抗議....原因超暖心

楊超越失控哭吼「要逼死我」　團員嚇呆：妳幹嘛呀！

極限破台語 of smalling - 挑戰用「破台語」菜市場殺價　老闆聽不下去：講國語算了

藍正龍「面癱」超難聊 　藍心湄無奈：真的好累喔

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【加入降價立刻通知你】

還可以抽iPhone！

ETtoday給你好運第一發

蒐集Lucky圖示，日日抽7-11熱咖啡，週週抽澳門雙人來回機票～幸運９重好禮都帶回家

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面