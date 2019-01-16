網路投保去年吸金逾28億　利變年金險超夯爆增25倍

▲2018年網路投保銷售情況。（圖／記者戴瑞瑤製表）

記者戴瑞瑤／台北報導

保險局公布2018年網路投保情況，總保費收入達28.65億元，比起2017年成長2.26倍。壽險業以利變年金險最夯，產險業則是汽車險最受歡迎。

根據保險局統計，2018年共有31家保險公司開辦網路投保，其中壽險16家、產險15家。去年保費收入達28.65億元，比起2017年增長2.26倍。

而壽險業最受歡迎的就屬利變年金險，其次旅平險跟生死合險；產險業最受歡迎是汽車險，其次是機車險跟旅平險。

壽險業成長最多的是利變年金險，2018年保費收入達17.5億元，比起2017年成長高達25倍；旅平險2018年也賣出6041萬元，比起2017年成長7成。

產險業成長最多是旅平險，2018年保費收入為2.03億元，比起2017年成長了9成；汽車險仍是最受歡迎的險種，2018年保費收入約4.8億元、年成長6成。

以保費收入來看各家保險公司排名，2018年網路投保壽險公司前3名分別是：富邦人壽、台灣人壽、國泰人壽；產險公司前3名各別是富邦產險、新安東京海上產險、明台產險。

▼ 2018年網路投保以利變年金險最熱賣。（圖／記者戴瑞瑤製表）