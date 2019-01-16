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雲端最有錢／投資界素人天王天后　投報率直逼大師

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新聞節目中心／綜合報導

低薪年代，想要養活自己不容易，養活家人更是難如登天，投資大師投資心法有看沒有懂，《雲端最有錢》第1集，邀請到投資界的素人天王天后：存股天王華倫老師、旅遊理財部落客蕾咪、包租達人羅右宸，與主持人邱沁宜教您抽絲剝繭，看懂大師投資方法，並善用存股、ETF指數基金、房地產三大工具，創造被動式收入。

要為自己加薪 投資錢滾錢才是王道
投資界素人天王天后，投報率直逼大師，2018投資市場，飛上雲端又摔落至地上，保本大不易，三位素人投資天王天后，去年成績單，不僅保本有餘，更打敗大盤，直逼大師的績效，有人最高報酬逼近30%，有人光是靠股息就進帳上百萬，還有人穩穩賺進旅遊基金，投資標的大公開!

神奇的ETF投資 連巴菲特也推崇!
大師級投資心法，創造被動式獲利法! 投資大師巴菲特投資心法「簡單專注」看似簡單，實則不簡單，華倫老師效法巴菲特，獨創「雙贏長抱選股法」，瞄準民生必需股，長期持有、只進不出，連六年股息收入均達百萬元，每股固定存閒錢，讓您穩中求勝。

蕾咪進修+旅遊基金 就靠投資基金
ETF、房產，投資達人的獲利方程式，旅遊理財部落客蕾咪不當科技新貴，利用ETF創造穩定現金流，邊投資還能遊學旅行long stay。包租達人羅右宸早早定下人生目標，獨創租金槓桿操作的彈性空間，入行不到十年，獲利翻了好幾番。達人獲利方程式一次告訴您!

▼《ETtoday新聞雲》全新製作財經節目—《雲端最有錢》1/16起，每周一、周三下午1點10分至2點直播。（圖／新聞節目中心）

▲▼《ETtoday新聞雲》全新製作財經節目—《雲端最有錢》1/16起，每周一、周三下午1點10分至2點直播。（圖／新聞節目中心）

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《ETtoday新聞雲》

《播吧》

關於《雲端最有錢》

資深財經媒體人邱沁宜，20年投資資歷，專訪過逾百位上市櫃公司CEO，台灣唯一擁有理財規劃師證照的財經主播，著有「投資越簡單越好賺」、「理財好像談戀愛」等書，台大北大EMBA畢業，永遠在探索世界的學習者，相信人生最棒的投資就是投資自己。在《雲端最有錢》要帶你探索世界新趨勢，搞懂生活中的投資密碼，ㄧ起邁向財富自由人生自由之路。

《ETtoday新聞雲》新聞直播中心全新製作財經節目—《雲端最有錢》於1月16日起，每周一、周三下午1點10分至2點，將在《ETtoday新聞雲》的官網、新聞雲、筋斗雲、播吧等臉書粉絲頁、東森新聞雲APP線上同步播出。

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關鍵字：雲端最有錢,邱沁宜,直播,投資,ETF,巴菲特,基金

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