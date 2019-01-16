每天損失17億　他仍是全球最年輕富豪

▲ 臉書創辦人暨執行長祖克柏（Mark Zuckerberg）。（圖／達志影像／美聯社）

財經中心／綜合報導

2018年有許多富豪的身價縮水，尤其臉書創始人祖克柏（Mark Zuckerberg）的身價蒸發了200億美元（約6165億台幣），成為全球損失最慘富豪，然而在此之後，他仍是全球最年輕的富豪。

2004年，祖克柏才20歲，還在哈佛讀書的他，靈機一動建立了一個社交網站，也就是現在的臉書（Facebook）。祖克柏原本只是想要創造一個哈佛學生交流的平台，他用了兩星期左右的時間就將臉書上線，沒想到最後卻成了全球最大的社群網路平台。

在上線六年後的2010年2月，臉書超越了雅虎（YAHOO）成為全球第三大網站，僅次於微軟（Microsoft）以及谷歌（Google），2012年5月中旬，當時的祖克柏年僅28歲，他領著臉書赴納茲達克上市，成為身價191億美元（約5887億台幣）的年輕富豪，在全球富豪榜排名第23名。

臉書上市迄今將滿7年，這幾年間全球網際網路快速發展，科技股也成了投資者追逐的對象，在這樣的環境下，帶動臉書股價一路飆漲，用戶數量也在全球快速增長。

▲ 臉書在2018年爆發資安危機，股價下滑連帶讓祖克柏身價縮水。（圖／達志影像／美聯社）

然而到了2018年，祖克柏與臉書的聲望卻是直線下降。2018年3月17日，臉書被爆陷入「劍橋數據醜聞」；接著又受到駭客攻擊洩漏5000名用戶數據；除此之外，年底又被指控將用戶數據洩漏給包含亞馬遜（Amazon）、Spotify、Netflix在內的150家企業，雖然最後以發布新聞稿方式澄清，但仍然無法挽回用戶對臉書的信任。

在經歷眾多個資醜聞後，2018年臉書的股價持續下滑，相較2017年底的高點已縮水43%。根據外媒彭博報導，股價受挫連帶讓祖克柏的個人財富蒸發了200億美元，每日平均減少近5479萬美元（約17億台幣）。

即便如此，根據《富比士》公布的數據，祖克柏實時身價依然高達543億美元（約1.67兆台幣），位居富豪榜單第八位，34歲的他依然是全球最年輕的富豪，是台灣首富郭台銘63億（約1942億台幣）身價的8.6倍之多。

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