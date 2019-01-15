▲新南向拓展商機，台灣形象展行銷海外。（圖／貿協提供）

記者馮建棨／台北報導

經濟部國際貿易局與外貿協會今天（15日）在臺北舉辦「接軌新南向 搶攻新商機-『臺灣形象展』廠商經驗分享會」，分享過去兩年走訪東南亞國家，行銷我國產業商機及新南向市場拓銷經驗，產業涵蓋清真產品、美粧、食品、智慧教育、智慧城市、綠能環保及健康醫療，會場擠進超過250名與會聽眾，獲得熱烈迴響。

外貿協會副秘書長王熙蒙表示臺灣一年出口東協加印度市場佔我國出口佔比18.4%，而臺灣出口美日佔比18.7%，兩者比重差不多，可見新南向市場的重要性。

國貿局副局長李冠志說，政府推動新南向政策兩年多來，透過舉辦「臺灣形象展」，進一步把臺灣產業形象、國家實力擴散到東協及新南向國家，讓臺灣以包容的態度更融入東協、印度等國家，臺灣的農漁技術改良科技、文化、教育、流行音樂與新南向國家交流，也促進東協等國的人民來臺觀光及求學。2019年將持續前往印度、馬來西亞、越南、印尼及菲律賓舉辦「臺灣形象展」，除了新德里，也將前往新的城市拓展，包括：檳城、河內、泗水及達沃。

值得注意的是，許多業者都提到「實際接觸市場才能確實並深耕當地市場」。督洋生技總經理粘振雄表示去年參加了「泰國臺灣形象展」，三天展期賣出了200多台按摩椅，也找到了當地的經銷商，足見臺灣形象展的魅力之大。粘總經理表示除了參展本身，展前用心做準備跟設計展出方式也很重要。

石城實業總經理朱俊宏表示透過外貿協會「清真推廣中心」的協助，取得3點1刻奶茶的清真認證後，印尼及馬來西亞的業績明顯上升，在東協國家的食品推廣取得清真認證是必要的，再搭配參展前中後的準備，拓展的效益才會大。生產面膜等美粧產品原料的博鴻生物科技總經理林宇岳也有同樣看法，全球三分之二的穆斯林人口在新南向國家，而美粧、食品及生技產業要進入新南向市場，取得清真認證很重要，因此該公司早在成立初期就規劃取得清真認證，經濟部和貿協的清真中心在這方面給了廠商很多的協助。「臺灣形象展」可弘揚Made in Taiwan的產品，且讓東協國家民眾對於臺灣清真產品有信任感。

春池玻璃總經理林建仲表示，該公司的廢玻璃再生藝品、防火磚在新南向國家是比較新的產品，綠色產業與循環經濟在東南亞等國家尚屬萌芽階段，但是當地政府致力發展的目標，透過參加「臺灣形象展」跟印度廠商已經接洽上，跟印度人做生意有文化的差異，現場也分享實際跟印度人交手的經驗。

晧揚環境科技副總經理劉涵宇表示該公司的iTrash智慧垃圾桶，在臺北已經有示範點，去年參加了泰國與馬來西亞臺灣形象展，當地政府官員及買家都來看該公司產品，受到當地市場矚目，並且增加了海外新聞媒體曝光度，推薦在場的聽眾廠商參加「臺灣形象展」，可用較少的經費去新南向國家拓展。

提供智慧教育系統的控智應用系統協理呂文正表示一直跟著外貿協會到海外拓展，中國大陸已經布局得差不多，因應新南向政策也參加「臺灣形象展」到東協及印度開拓。透過情境式的展出讓當地買家了解該公司的產品內容，也順利找到代理商。包括印度TATA集團旗下的顧問公司也是該公司的客戶，呂文正協理也表示跟印度人做生意需要耐心長期耕耘。

貿協補充，過去兩年台灣形象展走訪印尼、印度、越南、馬來西亞、菲律賓及泰國舉辦9場「臺灣形象展」，累計超越21萬參觀人次，帶來6.3億美元商機，更有超過1,600家次臺灣業者參與。