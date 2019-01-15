英國脫歐恐生變數　國銀對英曝險逾1800億

▲英國國會正就脫歐協議進行表決。（圖／路透）

記者戴瑞瑤／台北報導

英國國會今（15）日就脫歐協議進行表決，國際預料過關的機會不大，英國脫歐恐生變數。而根據金管會統計，截至2018年11月底為止，我國銀行對英國曝險金額為1845億元新台幣，且目前有5家國銀在英國設有分行。

英國國會今天就脫歐協議進行表決，但目前國際預料過關的機會不大，若脫歐協議遭國會否決，將為英國脫歐發展投下震撼彈，若國會否決可能後續要重談新協議、硬脫歐、重新舉辦公投或英國不脫歐。

根據金管會統計，截至2018年11月底止，本國銀行對英國授信及投資總曝險金額為1845億新台幣，其中授信總額為580億元、投資總額為1265億元。

相較於2017年12月底止，國銀對英國的授信及投資總曝險1808億元，包括授信總額、投資總額都有增加。



銀行局也表示，目前共有5家國銀在倫敦設有分行，包括台銀、一銀、華銀、彰銀、兆豐，2018年9月合計獲利8億元新台幣。

據銀行局了解，5家國銀倫敦分行都以國際聯貸為主，目前英國脫歐對分行衝擊有限。目前5家國銀都沒有要遷移據點，也在評估在歐洲其他地方設據點。

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