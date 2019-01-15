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免等專法　海外資金回台判斷課稅五大步驟

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▲▼上班,老闆,業務,公事,談判,西裝,領帶。（圖／pixabay）

▲如何引導海外10兆資金回台，更多台商更想知道如何明確課稅。（圖／pixabay）

記者吳靜君／台北報導

海外資金要回來，相關部會正在研議海外資金回台專法，不過根據了解，專法雖然第一年優惠是10%、第二年12%，且限制投資5+2的產業，且要專戶管理，不見得每個有海外資金的台商，都想要透過專法回台。

所以部分海外資金想要不走專法，而是可以更清楚明確了解，提前匯回或者非專法路線，如何被課稅。根據了解，財政部近期會發布解釋令，將資金匯回台灣會課稅的內容說明更清楚之外，如果要課稅的資金，可以提出什麼樣的文件，作為證據與說明。例如，如果是股利所得就可以以「股東會通過的資料」作為證明文件，課徵股利所得。

安永會計師林志翔表示，未來海外資金可以有五大階段來判斷，資金要不要提前匯回，或者如何匯回。首先就是是否有證明文件可以證明資金的本質，除了課稅的問題之外，還要證明是「非犯罪所得」、「合法的所得」。

確認之後，就可以進行第二步驟，就是所得的資金是否是應稅資金，包含資金是海外所得還是大陸所得，例如香港、澳門所賺的就是海外所得，大陸賺的就是會併入綜合所得稅當中，累進課稅；其他還有海外資產贈與、繼承等，也會產生課稅的問題。

▲▼財政部揭牌儀式。（圖／記者陳韋帆攝）

▲財政部近期將發布解釋令，台商回台的資金如果是應納稅資金，應提什麼樣的證明文件，確認課徵的方式'。（圖／記者陳韋帆攝）

如果確定是應課稅資金，就要看是否還在核課期間內，如果只是短漏報，如果過去有申報過，核課期間僅是短漏報，核課期間為5年，如果從未申報過，核課期間是7年。應納稅資金已超過核課期間就沒有繳稅問題。

第四步驟就是應納稅資金是產生在哪個年度，例如98年以前的海外所得並不課稅；但是99年之後所產生的應納稅資金，就必需要課稅，超過100萬即需加入基本所得稅額計算，基本所得稅額加總後超過免稅額670萬才需申報。

而第五步驟是常常被忽略的一點，就是是否為「稅務居民」，若為台灣稅務居民，台灣境內、海外資產、贈與、繼承等，全都要繳稅及申報；但若非台灣稅務居民，在台無戶籍也不常在台灣，上述項目都無需繳稅。

依據上述原則，就可以試算資金匯回後是否會被課稅，以及是否划算作為資金匯回的基準。

對於政府正在研議海外資金回台專法，根據了解，目前台商的反應大多數是優惠稅率仍然偏高，第一年10%、第2年12%，不具吸引力，台商希望可以降到4%~5%，才算合理；此外，台商對於投資「5+2產業」(包含智慧機械、亞洲矽谷、綠能科技、生醫產業、國防產業、新農業及循環經濟)興趣不大，希望可投資產業更為寬闊，給予台商更多的彈性。

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關鍵字：海外資金回台,專法,優惠稅率,課稅原則

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