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財政部公布CRS參與國 免盡職審查

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▲▼財政部揭牌儀式。（圖／記者陳韋帆攝）

▲財政部公布CRS參與國，金融業可免盡職調查。（圖／記者陳韋帆攝）

記者吳靜君／台北報導

財政部公布「金融機構執行共同申報及盡職審查作業辦法」，只要在我國的投資或基金，實質受益人是「參與國」其中之一，金融機構就可以免對其盡職審查。

所謂參與國是指經濟合作暨發展組織(OECD)發布的共同申報與盡職審查，進行金融帳戶資訊自動交換且經過財政部公告的地區，共計有101個國家，較為知名的有英國、香港、加拿大、韓國與日本，而台灣也是參與國之一等。

財政部表示，無須就該投資實體「具控制權之人」辦理盡職審查及申報，簡化我國申報金融機構之盡職審查作業；位於參與國以外之國家或地區：依規定，該投資實體屬「消極非金融機構實體」，金融機構應規定，穿透該實體並進一步辨識該實體「具控制權之人」身分。

根據CRS規定，今年起要對管理的金融帳戶進行盡職調查，辨識帳戶持有人或特定實體帳戶具有控制權的人，是否具有外國居住身分者，且自109年6月起，要向稅捐稽徵機關居住者的金融帳戶資訊。

財政部舉例說明，如我國A銀行進行盡職審查程序，辨識帳戶持有人B證券投資信託基金，屬投資實體，A銀行需視B證券投資信託基金是否位於參與國，確認應循何項規定續行盡職審查程序。財政部未來將參考OECD更新公告情形，適時修正我國「參與國」名單。

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關鍵字：CRS,資金回台,查稅,金融業,盡職調查

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