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期交所2019推4大業務　Nasdaq-100期貨快亮相、5月推台指選擇權穩定措施

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記者紀佳妘／台北報導

期交所與期貨公會積極爭取下，財政部在2018年底取消股價類期貨交易稅率減半落日條款，並經行政院核定，今年起股價類期貨交易稅率為10萬分之2，同時也將從4大方向推動重要業務。期交所董事長許虞哲今（15）日表示，目前正在研擬新台幣計價美國那斯達克100股價指數期貨，且預估5月推動台指選擇權動態價格穩定措施，帶領台灣期貨市場邁向下一個里程碑。

1、商品面

近年來美股波動趨大，交易十分熱絡，許虞哲指出，去年交易量及日均量分別達146萬6111口及5936口，較上年大幅成長263.73%、138.59%。為滿足市場交易美股標的需求，期交所將再研議推出新台幣計價美國那斯達克100股價指數（Nasdaq-100）期貨，以增進台灣期貨市場新動能。

2、制度面

觀察交易制度面，期交所分階段推出期貨市場動態價格穩定措施，第一階段為2018年1月22日適用於台股期貨及小型台指期貨近月及次近月契約，第二階段於去年11月19日擴及所有國內股價指數期貨，有利推動第三階段適用於台指選擇權。預計於今年5月推動台指選擇權動態價格穩定措施上線，並研議進一步擴及國外指數期貨。

再從結算制度來看，「建置店頭衍生性商品集中結算機制」，店頭衍生性商品集中結算法源建立後，期交所今年將著手建置國內店頭衍生性商品集中結算機制，市場參與者享有資本計提降低、簡化與交易對手結算程序、消除交易對手風險及提高保證金使用效率等優勢。

▲▼期交所董事長許虞哲。（圖／記者紀佳妘攝）

▲期交所董事長許虞哲。（圖／記者紀佳妘攝）

另一個則是「調整財務安全防衛資源支應順序」，則讓台灣期貨市場財務安全防衛機制與國際接軌，吸引外資進入臺灣期貨市場交易，也就是當結算會員不履行結算交割義務時，於動用非違約結算會員交割結算基金前，先以賠償準備金承擔違約損失責任，以提高期交所擔負履約保證責任。

最後是為協助市場參與者了解各項商品契約及序列流動性，「研議強化風險控管機制」，自去年12月28日先行發布台指選擇權各序列流動性資訊，並於今年2月11日收盤後發布資訊將擴及期貨契約及其他選擇權契約。同時，為強化風險控管安全機制，使各商品保證金更貼近市場波動，期交所正研議調整各商品風險涵蓋能力，以維持市場安全穩健發展。

3、資訊面

期交所規劃建置逐筆行情揭示服務，證券市場將於2020年3月23日實施逐筆交易且行情揭示採用逐筆揭示，考量證券及期貨兩市場資訊是否對稱一致，並提升行情資訊透明度，期交所今年將研議逐筆行情揭示服務。

此外，期交所計畫推動金融科技發展，配合主管機關推動金融資料開放及加速國內金融科技發展政策，期交所今年將透過雲端服務進行AI應用，於期交所網站導入智能客服，針對使用者問題即時分析後導覽至適當頁面，提升期交所公司網站客服效率；另外期交所將持續提供期貨市場開放資料集，並配合制訂證券期貨領域的金融資料標準，同時將與財團法人資訊工業策進會合作，提供交易資訊給金融科技創新園區「數位沙盒實驗室」專案使用。

4、持續推動企業社會責任

為響應政府號召金融業回饋社會公益，關懷社會弱勢族群，期交所持續以實際行動實踐企業社會責任。今年期交所將持續規劃「生活物資」、「醫療設備」、「教育補助」、「體育運動」、「藝文活動」、及「環保、賑災及配合政府其他慈善公益」等6大面向公益活動，期望帶動更多企業共襄盛舉，以善盡企業社會責任。

許虞哲指出，國際金融市場瞬息萬變，交易人需要多元化避險交易管道，台灣期貨市場成立至今，將持續打造具有高效率、低成本且公平、公正、公開交易環境，吸引各類交易人參與交易。展望未來，期交所將持續研發及改革商品及制度，期望今年台灣期貨市場再創佳績。

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關鍵字：期交所,許虞哲,期貨,金融,逐筆交易,台指選擇權

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