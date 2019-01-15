影／期貨市場去年首破3億口背後有2推手　許虞哲力拚4年破4億口

記者紀佳妘／台北報導

2018年台灣期貨市場交易量衝破3億口，總交易量達到3億808萬3576口，期交所董事長許虞哲今（15）日表示，台灣期貨市場交易量去年首度突破3億口，距離上次突破2億口僅花4年的時間，今年目標3億口是一定要的，力拚10、11月就能達標。

期交所在1998年7月21日上市第一項期貨商品台股期貨，開啟台灣期貨市場交易元年，在經過9年後，2006年總交易量成長突破第1個1億口，再歷經8年後，2014年首次創下年度交易量超過2億口，且自2014年至2017年連續4年交易量均維持在2億口以上，正式去年一舉衝破3億口大關，距離前次突破2億口僅花費4年時間。

許虞哲進一步分析，去年台灣期貨市場交易量再攀新高，主要成長動能來自2方面，首先是夜盤交易熱度持續升高，2017年5月15日夜盤交易上線後，國際金融市場波動趨大及交易人逐漸熟悉運用夜盤避險等因素，2018年夜盤日均量較去年強勁成長115.89%，全年夜盤占日盤交易比重達22.67%。

▲期交所董事長許虞哲。（圖／記者紀佳妘攝）

再者是期貨類商品交易量大幅成長43.77%，其中小型台指期貨、台股期貨及股票期貨（含ETF期貨）3項主力商品交易量均創下歷年新高，且分別較106年大幅成長72.92%、38.02%及21.74%。

至於全球金融市場今年對期貨市場是否會有影響，許虞哲說，國際經濟變動越大的時候，對期貨市場來說相對有利，但依然希望全球情勢穩定，不過美中貿易戰等變數仍多，期貨商或交易員都有這方面的認知，所以去年波動度或震幅都比往年高，日均量也同步拉高，因此4年突破3億口，市場波動大、震幅大，對期貨仍有助益。