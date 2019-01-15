摳老闆現形　5月起上市櫃公司強制揭露員工薪資

▲金管會。（圖／記者戴瑞瑤攝）

記者戴瑞瑤／台北報導

金管會今天(15日)宣布，今年5月起所有上市櫃公司都要在「公開資訊觀測站」公布全體員工薪資平均，6月份開始還要公布「扣除主管」後全職員工的平均薪資費用。

證期局副局長張振山表示，所有上市櫃公司，從今年5月起必須在「公開資訊觀測站」揭露全體員工平均薪資費用，並且要揭露產業的平均數。意指民眾從5月起，就能上公開資訊觀測站去看各家上市櫃公司的薪資狀況，並且還能夠跟同產業的平均比較。

到6月開始，各上市櫃公司還必須公布「扣除主管級」全職員工的平均薪資費用，同時也要揭露產業的平均數。另要以欄位標示該公司是否有「非經理人全時員工平均薪資未達50萬元」、「EPS高於同業平均數，但非經理人全時員工薪資平均數低於同業水準」、「公司EPS較前一年度成長，但非經理人全時員工薪資平均數衰退者」，並詳細陳述。

到2020年3月開始，各上市櫃公司也要在財報中公布員工平均薪資，且當中要排除董監事的酬勞；6月開始上市櫃公司也要在公開資訊觀測站，增加前一年度非經理人全時員工中位數資訊。

證期局表示，若上市櫃公司不揭露，或是揭露不實，可以處罰證交所違約金1萬到100萬元，並依目前證交法可以再開罰24萬到240萬元，未來證交法修法也預計提高罰鍰上限到480萬元。