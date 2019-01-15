簽約之際生變數　台北雙子星案最大私地主發律師函

▲台北雙子星即將進入最後的簽約階段。（圖／記者李毓康攝）

財經中心／綜合報導

有世紀標案之稱的「台北雙子星」（台北車站特定區C1、D1）聯合開發案，即將進入最後的簽約階段。但位於C1區最大私地主的國民黨欣光華公司卻傳發出律師函給台北市捷運局和南海發展團隊，揚言不承認雙子星開發案簽約內容。

台北雙子星聯合開發案，由香港商南海發展有限公司及馬來西亞商馬頓有限公司合組的團隊獲得最優申請人資格，預計今年3月底前完成投資契約簽定，並預計民國114年可完工營運。不過據聯合報報導指出，C1私有地主之一的欣光華公司9日向台北市捷運局和南海發展團隊正式發出律師函，認為台北市捷運局招標時引用的民國106年增補契約書損及權益，將不排除依法採取必要的法律行動，對開發案最後的簽約內容，也一概不予承認。

中央社報導，針對欣光華公司發出的律師函，台北市捷運工程局表示，欣光華早在民國89年就簽約同意開發案，無論欣光華公司是否簽署增補契約都不影響開發結果。

而南海集團則強調，此開發案已成為北市府、南海集團及私地主的共同開發案，欣光華公司已與台北市政府簽訂土地聯合開發契約，即應依照開發契約執行。針對增補契約的爭議，海南集團則指出，此增補契約也有其他私地主未簽約，但該團隊依北市府招標須知投標，並與北市府、南海集團及私地主的共同執行開發案。