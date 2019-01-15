台積電法說前　得獎次數最多經理人談半導體產業展望



▲施羅德樂活中小基金經理人詹祖光。（圖／記者劉姵呈攝）

記者劉姵呈／台北報導

台股2018年全年下跌9%，外資賣超逾3千億元，其中以台積電賣超金額就超過1,700億元，其次是鴻海，電子科技產業幾乎可以說是經濟指標，過去台股基金操盤得獎次數最多、施羅德樂活中小基金經理人詹祖光指出，台股漲跌與獲利成長高度相關，2018年第四季上市公司獲利開始出現衰退，今年台灣受到經濟成長率下降、智慧型手機換機周期延長與創新程度降低等影響，上半年半導體產業預估0成長，下半年有機會出現反彈。

今年台灣經濟成長率預估僅有2%，在過去平均都有3%來講，今年看來偏低，尤其以「出口」和「國內資本投資」衰退特別多，今年主要成長仍須靠內需。

以過去3次台股的空頭調整期來看，約要10~14個月；台灣的景氣燈號有機會在上半年出現1~2個的藍燈，而股價指數變動會早於燈號發布之前，投資人不妨伺機布局。

而市場高度關注台積電17日法說會，預料將引導半導體產業景氣。針對半導體產業現況及展望，詹祖光指出，半導體去年底庫存還是偏高，IDM廠（如Intel、TI）目前庫存還有100天，預計要到第1季末，可調整至平均80天，IC設計公司庫存目前70幾天，情況還算可以。

詹祖光提醒，半導體產業的應用愈來愈廣泛，龍頭大廠存貨調整都變成經濟的領先指標，甚至比景氣訊號燈還快，像是去年半導體存貨上升發生在第二季末、第三季初的時候，當時就已經優先反映，投資人可以做為參考方向。

今年受到加密貨幣、手機需求不振、半導體庫存偏高及需求偏弱的影響，半導體產業預估是0成長；而因上半年因存貨調整比較低，下半年就有可能出現報復性反彈機會較高，但半導體的調整幅度會越來越小，不必太過擔心。

而相較於半導體產業，記憶體可能調庫存的時間更久，因為記憶體調庫存是自第4季才開始，比NAND Flash晚，落底訊號可以觀察資本支出的調整。手機及通訊相關的IC設計公司，則要配合新機及新模組的推出，例如指紋辨識、應用晶片預期要到3、4月會受惠。