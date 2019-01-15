春安計畫今開跑至少勞檢3300家　鐵路業首度列為重點對象

▲勞動部今天啟動春安加強勞檢計畫，鐵路業首度納在重點稽查對象。（示意圖／記者季相儒攝）

記者紀佳妘／台北報導

農曆春節即將到來，勞動部今（15）日宣布啟動為期37天的春安加強勞檢計畫，將針對大型公共工程、石化工廠、大樓外牆清洗等高風險工作場所及涉及公眾安全，或業務異常忙碌的汽車客運業、零售量販店、儲配運輸物流業等事業單位，至少勞動檢查3300家次。

根據職安署統計，近3年春安計畫實際檢查超過5000家場次，其中105年度一共檢查5857場次、停工達254件、罰鍰達504件，罰鍰總金額2362萬元，期間重大職災死亡人數則有29人；106年度一共檢查5728件次、停工達155件、罰鍰達568件，罰鍰總金額2415萬元，期間重大職災死亡人數則有20人；107年度一共檢查5491場次、停工達137件、罰鍰達550件，罰鍰總金額2848萬元，期間重大職災死亡人數則有18人。

勞動部職業安全衛生署職業安全組長李文進表示，今年針對高風險工作場所及涉及公眾安全或業務異常忙碌的事業單位，至少實施勞動檢查3300家次，其中360場次是針對勞動條件加強檢查，而汽車客運業及鐵路業則占70場次，其他則是零售量販店、儲配運輸業等，其中鐵路業更是首度納入檢查對象。

李文進指出，這次啟動春安加強勞檢計畫將以工時、休息、休假及適用例假彈性調整措施等檢查重點，督促事業單位落實各項防災機制，並遵守過勞預防相關規定。此外，勞動部辦理30場次宣導及100場次輔導，以提升事業單位安全衛生管理能力。

李文進說，事業單位如違反《勞動基準法》部分，每項可處2萬元至100萬元罰鍰，違反《職業安全衛生法》部分，每項最高可處30萬元罰鍰，如有立即發生危險者，將依法停工。