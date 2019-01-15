天下／韓國經濟學者許允：中美貿易戰將會很曲折、痛苦

文：天下編輯部

韓國國家經濟顧問委員會委員、韓國西江大學教授許允指出，美國總統川普上任，實施雙邊主義和保護主義，但韓國會致力恢復多邊主義，他也建議台灣，不論是投資目標和出口地區都應該多元化，讓台灣利益最大化。

美國總統川普在推特上說，當一個國家不管跟哪個國家進行貿易，都是逆差的話，那貿易戰就很容易打勝仗。

美國跟中國還有鄰國、日本、德國 、韓國跟印度等各國，都是呈現貿易逆差，而且逆差愈來愈大。2017年，美國跟中國貿易逆差高達3760億美元，到去年1月到10月增加到4130億美元。

2017年，美國跟世界上其他國家的貿易逆差是7960億美元，去年1月到10月則達到8790億美元。

美國的貿易逆差不僅是政策問題，跟宏觀經濟及各國家產品競爭力有關。美國已對一系列高達2500億美元的中國進口產品課稅。中國也對此報復，對總值約1100億美元的美國進口產品課稅。

中美打架，拖全球經濟下水

在中美貿易戰下，台灣首當其衝，馬來西亞、韓國和新加坡，都受到嚴重影響，因為這些國家製造很多中間產品。WTO也繼續下修全球貿易前景，將全球商品貿易總量成長率，從2018年的3.9%，下修到今年的3.7%。

這樣現象是暫時的脫軌失序，還是一種典範轉移，會產生永久影響呢?

以全球來看，過去150 年的貿易量成長率一直都是超過GDP成長率，大約是高出1倍左右。但現在行不通了，金融危機後就不是這個模式。這是結構的改變，我們就看到保護主義重新出現 。

貿易量下滑，第一個是經濟循環問題，特別是歐元區和中國，需求在金融危機後放緩。其次也要注意結構性原因，全球貿易組成已經改變，永久財還有投資財比例提高。接著是中國元素，現在中國政策希望能加強國內需求、刺激國內消費，降低對出口的依賴。

全球價值鏈也在改變，現在趨向區域價值鏈而不是全球價值鏈。

民粹主義發威，新保護主義盛行

現在很多國家有新保護主義措施，為何開始盛行?

全球化中，很多跨國企業是受益者，但並非所有人都受益。現在全球化跟非全球化競爭愈來愈白熱化，開始出現全球化鴻溝、全球化疲乏，於是出現反貿易、反全球化情緒。另外就是民粹主義發威。

美國從歐巴馬在任時，開始興起反全球化情緒，到川普上任後更加白熱化。現在美國退出很多國際組織，也有很多單方面的貿易制裁，以國家安全做為藉口，還動用232條款，對進口鋼、鋁、汽車、汽車零件課徵關稅。

新保護主義興起，美國絕對難辭其咎。

過去舊秩序，是透過WTO訂定有規範的自由貿易，核心價值是多邊主義，有規範、有規則可循。各國也是透過貿易維持和平。過去幾十年，各國追求貿易繁榮，相信國與國之間有貿易，和平就會自然發生。

但在新的國際秩序中，從多邊主義變成雙邊主義，它不是以規範為主，而是以權力為主。用權力規範貿易，透過自由貿易協定FTA規範貿易行為，舉例來說，像美國退出TPP，和韓國簽FTA、和加拿大墨西哥簽訂貿易協定等。

韓美FTA從2006年開始談判，在2012年生效。但川普在競選總統時說，對現在的美國而言，這是筆糟糕交易，他會重新談美韓雙邊貿易協議。

美國希望減少雙邊貿易逆差，也希望美國產品更容易進入韓國市場。美國關切汽車跟汽車零件，因此要求輕型卡車進口到韓國的25%關稅豁免期限，從2021年延伸到2041年。

在進口限制上，美國也要求單一車廠免驗額度，由25000輛放寬到到50000輛。美國同時沿用232條款，在各國進口的鋼鋁產品上課徵高關稅。韓國接受美國25%關稅豁免條件，但鋼鋁的出口量只能達到之前的70%。

受貿易協定影響，中美貿易戰未來將更波折

在內部因素上，雙方攻擊速度是重點，貿易戰在持續當中，報復性、 懲罰性措施、停戰協調等，這樣的循環可能會繼續重複。中美兩方有什麼牌可以打、以及雙方接受的程度，取決於兩國國內政治經濟情況條件



外部因素上，CPTPP （跨太平洋伙伴全面進步協定），由排除美國的11國組成，日本是帶領者。現在， 韓國、泰國、馬來西亞 、菲律賓還有台灣都希望能加入。目前川普在位，美國要重返CPTPP可能很難，中國距離要加入CPTPP則有很長一條路。無論如何，CPTPP發展也是影響中美貿易戰的重要因素



美國也希望和墨西哥、加拿大簽定美加墨新貿易協定（USMCA） 當作籌碼，簽署更多雙邊關係。 這幾個因素會塑造中美貿易戰未來。中美貿易戰會很曲折、很波折，也很痛苦 。

以韓國為例，韓國經濟現在陷入困境，經濟成長率放緩， 韓國政府希望找出一些措施，讓出口多元化。因為韓國產品太依賴中國和美國， 韓國政府也考慮加入CPTPP，但各部會有些意見不一致，財政部、外交部很支持，但貿易部門有疑慮，特別是汽車產業擔心競爭力下滑。

全球經濟結構已改變，台、韓如何面對雙邊主義？

川普政權採取的行動，造成的破壞是長遠的，即使可以修復，但成本很高。等他下台也來不及，因為對全球經濟已經有結構改變。

包含韓國等WTO成員應該對多邊主義恢復信心，會員國要正面支持 WTO。我們不應該採取單邊威脅行動，也不應該用權力來強制雙邊協定。2016年之前，WTO 的規則是受到尊敬的，但川普上任、加上保護主義作祟，使多邊主義受威脅。韓國過去一直受惠多邊主義，未來韓國政府會致力於恢復多邊主義。

對台灣而言，台灣經濟也是依賴中國，第一個建議是讓投資目標、還有出口地區更多樣化，讓台灣利益能發揮。蔡英文在競選時說台灣要加入TPP，目前還沒辦法達成，這和中國壓力有關。

從2012到2014年，中國對TPP很敏感，因為美國在內的關係，中國不希望台灣參加TPP。2012年，中韓簽署雙邊協定，中國要韓國在TPP和中韓FTA二選一，當時韓國選的是FTA，但現在情況不一樣了，因為美國沒有加入CPTPP。

對韓國跟台灣來說，現在環境友善、沒有中國壓力，也許比較有利。我鼓勵韓國政府加入CPTPP，我也建議台灣該加入。

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