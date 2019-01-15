DRAM市況「急凍」　南亞科今年資本支出腰斬　

▲南亞科大砍今年資本支出。（圖／資料照）

記者周康玉／桃園報導

記憶體市況不佳，南亞科指出，今年資本支出將較去年大砍50%，將從去年度的210億元降至100億元，南亞科總經理李培瑛指出，由於市況「急凍」，甚至無法確定第1季是否落底，但今年會努力挑戰「不虧損」。

南亞科今（15）日舉行法說會釋出悲觀訊息，由於去年第4季主要供應商接續延緩產能擴充，以及縮減今年資本支出，也同步影響南亞科對於資本支出的下修，預期今年的金額將會比去年「腰斬」。

需求面來看，都紛紛趨於疲軟，包括手機在去年第4季銷售不如預期，伺服器也從去年第4季開始，處於短線調節，預期將延續到今年第1季。電腦則是受到CPU缺貨影響，持續不利出貨；消費性電子終端產品同樣收到中美貿易因素干擾。

李培瑛表示，需求端目前看來有點「急凍」，預期CPU缺貨問題會在下半年恢復正常供貨，如果各大原廠沒有大幅擴張產能的情形下，加上傳統旺季效應，上半年營運下滑，可望在第3季追回。

李培瑛表示，今年挑戰確實很大，會努力不虧損；然而，以目前的競爭態勢，南亞科保持獲利的機會還是很大。

由於今年上半年記憶體市場充斥利空因素，李培瑛表示，將從產品組合著手，專注提升伺服器等高單價產品的銷售，目前伺服器的營收貢獻還在個位數，期望今年底能達到營收占10%的目標。

目前南亞科的產品結構，以消費型的60%為最大宗，低功率產品占15-20%，剩下是標準型，伺服器則歸類在標準型，預期出貨旺季在今年第4季。

此外，原本預期去年第4季完成的伺服器驗證進度則有些落後，李培瑛表示，目前已完成驗證的有一家，大客戶英特爾則預計於第2季才完成。



