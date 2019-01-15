2019上半年避風險　投資策略從「APPLE」換成「ORANGE」　



▲施羅德投信投資長陳朝燈。（圖／記者劉姵呈攝）

記者劉姵呈／綜合報導

2018年全球資產幾乎全數下跌，許多金融機構都定調2019年將延續去年的動盪，緊抱現金似乎是避免虧損的唯一途徑，但施羅德投信建議，今年上半年投資以「避險」為重，下半年可尋找「報酬」，投資題材從「APPLE」換成「ORANGE」，布局5G契機、貿易戰相關受惠及防禦概念股。

2018年下半年開始，多項經濟指標與企業獲利動能皆出現轉弱跡象，台股更歷經了近年來首次帶量下跌的慘況；而2019年將延續去年的動盪，目前包括製造業採購經理人指標（PMI）、景氣訊號燈都已經轉弱，預期中美貿易戰將削弱今年台灣出口力道，全年經濟成長率下修放緩至2%。

施羅德投信投資長陳朝燈解釋，全球經濟進入景氣循環末期，伴隨企業成長動能趨緩、資金守緊，以及有很多產業在上半年還有青黃不接的狀況，像是汽車產業，今年投資策略建議採取「上半年避風險，下半年找報酬」的方式，在蘋果光褪色的此時，投資從APPLE轉為「ORANGE」概念股，包括防禦型類股（Old economy）、房地產族群（Real estate）、自動化產業（Automation）、網路設備（Networking）、5G和電動自行車（Ebike）。

另外，陳朝燈也指出今年金融市場上半年面臨的風險（Risk）包括各國的政府是否會效仿川普的措施採取減稅的政策、中美摩擦、G4央行貨幣寬鬆鬆退場、2019年因新產品青黃不接，造成企業獲利成長率與展望下降；而另外下半年的投資良機（Return）包括新興市場評價面優於預期、未來成長產業復甦循環。