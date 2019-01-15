影／樂觀身障爸爸　靠賣彩券養活一家6口

記者戴瑞瑤／台北報導

台灣彩券公司今天(10日)舉辦 「公益彩券績優經銷商表揚大會」，現場除了表揚業績好的經銷商，也特別頒發「永不放棄」獎，表揚對生命重燃希望的經銷商。其中一名經銷商是身障爸爸，靠著彩券收入養活一家6口，讓人敬佩。

位在板橋「全勝彩券行」的老闆黃國財，是一名身障爸爸，平常必須靠氧氣機度日，卻能靠著賣彩券，把父母奉養到終老，更把兩個孩子養大，一個孩子已經嫁人、一個已經研究所要畢業，讓人敬佩。

▼「全勝彩券行」老闆黃國財領獎，女兒驚喜現身讓黃國財感動落淚 。（圖／記者戴瑞瑤攝）



他40歲壯年就開始經營彩券行，本來的工作是賣戒指跟玉環。之前只是小兒麻痺，最初有在街上賣刮刮樂，但之前家裡後面在動工蓋房子，房間後面窗戶打開竟有水泥車把煙排到房間裡面，造成他二氧化碳中毒，進醫院加護病房兩個月，造成肺受傷，從此之後需要戴氧氣罩生活，不能再到外面賣刮刮樂，因此才開始開彩券行賣樂透。

他說，自己的彩券行生意很好，前年賣的刮刮樂有刮出兩張100萬元，還有客人包了5萬紅包給他，「有中大獎生意真的會變很好！」，讓他刮刮樂業績成長3成多。

黃國財說，很多客人買刮刮樂沒有發現到自己中獎，他太太都會重複對，若發現有中獎，都會去看監視器找出客人，把對中的錢還給客人，有些是中2000元或1500元都有。他也感性稱讚老婆是他最得力的助手，「我從無到有賣刮刮樂跟彩券，把孩子養大，現在的我什麼東西都有，我很滿足！」

▲台彩「永不放棄」獎得主，黃美育（左）、黃國財（右）。（圖／記者戴瑞瑤攝）