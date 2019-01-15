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天下／【2019天下經濟論壇】吳迎春：如何十路突圍？

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▲▼ 。（圖／記者天下雜誌攝）

文：吳迎春

2019年天下經濟論壇（CWEF）冬季場登場，主題為「未來，十路突圍」。在兩岸關係特別困難、2019全球搖擺的時刻，CWEF將用十大關鍵趨勢，十場對話，找出創新突圍之路。

大家好，歡迎來到2019的天下經濟論壇。每年我都很期待，因為，每一年，我都能在這裡聽到針對下一年度總體經濟、社會變遷預測的整體觀。對我怎麼樣定調天下明年的策略重點、預算資源，都有很重要的影響。

特別是，最近幾乎所有的總經預測都出來了，大家都說2019景氣不會太樂觀。因為，量化寬鬆走到頭、全球貿易戰的不確定性、數位科技又顛覆了每個產業，觀望氣氛真的很嚴重。

加上，全球經濟掌握在一個瘋子，和一個漢子，和一群阿拉伯放浪王子的手中，任何一點政治上的擦槍走火，都會影響我們的成長和獲利。

這讓我想起克林伊斯威特（Clint Eastwood）1966年的電影《黃昏三鏢客》（The Good, the Bad and the Ugly）。我不是要把剛剛說的這「三方對決」套入劇情，而是想說，這部電影真實的影響力，是一群歐洲獨立製片和導演用很少的預算，創新的說故事方式，在大國壟斷全球市場的好萊塢片廠隙縫中，找到藍海的新市場。這種創新的精神，正是對照2019大國壟斷全球經濟處境的最佳回應。

這兩天，天下經濟論壇為您安排的十場研討，就是用「十路突圍」的不同經典案例，嘗試回應眼前的困境。

CWEF十週年

這是天下經濟論壇的十週年。2009年，我們就立志要在台灣辦一個面向世界與新亞洲的高端論壇。十年來，我們謹守這份承諾，陸續從15個國家請來350位講者，還有6000位從世界各國來的貴賓聽眾。

今年，在兩岸關係特別困難、2019全球搖擺的時刻，天下經濟論壇的27位講者，是分別來自12個國家的代表。因為，我們希望帶給台灣世界的觀點與新趨勢。

一個論壇持續十年，靠的除了我們費力邀來的講者，還有天下編輯部大量投入的策展、主持力，和天下公共事務部創新的節目形式。每一年，我們都在不傷害硬裡子內容的情況下，做了不少的節目創新。像軟硬主題講者同場的組合、不同國家講者的組合、又或者是機器人和真人演講的組合。

今天現場，還有20位連續十年，每年定期來跟我們見面的貴賓聽眾，謝謝你們對天下同仁努力的認可，願意每一年都買票參加我們為您精心準備的內容。

另外，我也要感謝和天下經濟論壇攜手十年的贊助伙伴：中國信託和資誠會計師事務所，你們尊重專業、不干預內容的支持，是我們同仁能夠不斷創新的能量。謝謝！

走過十年，怎麼樣在紅海的市場中，堅定自己的信念，彈性回應市場需求，找出創新突圍之路，是天下經濟論壇給自己、也獻給各位貴賓的春節禮物。

On behalf of CommonWeatlh Economic Forum, I thank every distinguished speakers from the world. Thank you for coming such a long way to give a short and concise outlook of the coming 2019. I certainly hope we can find better solutions on the big problems in the world on this platform. Although Taiwan is a small island, we appreciate every good idea and we are great at execution. Let us create something good for a better human society.

再次代表天下經濟論壇，謝謝大家。

►►2019 CWEF完整演講精華

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關鍵字：天下雜誌CWEF論壇,吳迎春

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