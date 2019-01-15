影／摔倒四肢癱瘓曾想自殺　復健5年賣彩券找回自己的人生

記者戴瑞瑤／台北報導

台灣彩券公司今天(10日)舉辦 「公益彩券績優經銷商表揚大會」，現場除了表揚業績好的經銷商，也特別頒發「永不放棄」獎，表揚對生命重燃希望的經銷商。得主之一黃美育，5年前因為意外四肢癱瘓一度想自殺，但靠著復健跟賣彩券，她重新找回自己的人生。

2018年北部得主之一是55歲的黃美育，經營位在汐止大同路三段的「集忠贏彩券行」。她以前雖然小兒麻痺但以前還可以行走，在裕隆集團旗下子公司工作，是一個朝九晚五的上班族。但在2014年因為意外摔倒，右腳先跌倒造成骨折，開始坐輪椅，她不知道坐輪椅一定要綁安全帶，在照護人員推得過程中竟從輪椅飛出去，造成四肢癱瘓，再也無法回到職場去了。

▲台彩頒獎給黃美育，弟弟驚喜到現場獻花，讓黃美育當場落淚。（圖／記者戴瑞瑤攝）

黃美育說，剛開始發生意外，連手都無法舉起來都沒辦法，連抬起手揮蚊子的力量都沒有。她從小是一個孤兒，是舅舅把她拉拔帶大。但發生意外後，她想到「如果我這輩子要當個植物人，那我也不想活下去了！」

那段時間黃美育一度想自殺，當時她還曾跟家人調侃說：「放心，我自殺連拿起美工刀力量都沒有。」她持續告訴自己要自立自強，後來持續復健，開始賣彩券。她回憶說：「當我的手可以拿起第一張彩券給客人的時候，我非常開心！」她當時就連要撕開一張薄薄的紙，能做到都很開心。

她持續復健5年多，直到有一天她發現自己的手竟然可以數鈔票了！黃美育樂觀的說：「只要妳去做！總會有機會跟希望！」她說她很愛彩券行這行業，客人來自四方八達都來自不同生活領域，不是抱著賺錢心態，是抱著交朋友求知心態經營彩券行，「賣彩券除了給我穩定生活，又給我開拓另一個人生層面，讓我的眼界更廣，這是一種無形的財富！」

因為黃美育善於傾聽，很多熟客還會跟她討論心事，她才了解：「原來每個人都有每個人的故事，我不是最可憐的，我應該要感到知足。」她的樂觀深深感動在場所有人。

▲台彩「永不放棄」獎得主，黃美育（左）、黃國財（右）。（圖／記者戴瑞瑤攝）