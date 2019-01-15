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五大電信紛推新春優惠　追劇、打Game都OK

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▲▼8支手機夜拍首圖。（圖／記者邱倢芯攝）

▲五大電信紛推春節快閃優惠，搶奪新春商機。（圖／記者邱倢芯攝）

財經中心／綜合報導

農曆春節9天連假即將到來，為了搶攻這波新春商機，五大電信業者紛紛推出各種優惠，讓消費者們過個驚喜連連的春節假期。

遠傳電信：

自即日起至2月28日止推出「滿福飽方案」限時優惠！無論新申辦、攜碼或是續約用戶，只要月付588起，免抽獎就能享受遠傳優質網路上網吃到飽、網內通話免費優惠，再加碼送一大包市話888分鐘數於合約期間內皆可延續使用，不用擔心當期沒用完的通話時間會浪費。

此外，購機能享「滿福飽方案」，只要月付888元，OPPO AX7、ASUS ZF Max Pro只要888元就能帶回家，還有遠傳獨家HTC U12 Life(128G)、Huawei Y9 2019、iPhone6s/6s Plus等超過40款熱銷手機同享888元起購機優惠價；另外，iPhone XR 64G搭配指定方案現省超過$19,000，合約期間再送市話3888分鐘。

「滿福飽方案」方案，共有588/888/1388 資費可以選擇，同時遠傳還加碼好禮三選一，讓用戶依據喜好選擇線上購物、出國漫遊優惠或極致的影音娛樂。三項好禮分別為：

滿: 送friDay購物金$188*12個月，月月買好買滿！

福: 贈出國上網優惠$188*12個月，整年旅遊好幸福！

飽: 享friDay影音首年$188，萬片看到飽！

遠傳老客戶也享有新春好禮，凡使用遠傳月租型服務5年以上的客戶，不限資費條件，於2月底前，均享有免費好禮三選一：friDay購物金100元、friDay影音熱門強片1部或是遠遊卡折價100元。

▼遠傳電信滿福飽方案。（圖／業者提供）

▲▼遠傳電信、台灣之星新春優惠方案。（圖／業者提供）

台灣之星：

自1月19日至2月4日，台灣之星推出限時17天的「迎春紅包」限定優惠，凡新申辦、攜碼申辦4G單辦門號月租699資費方案，綁約24個月，即可享有月租費月月折200的優惠，等於每月只要月租499，就可擁有網速最高500Mbps不限速4G上網吃到飽飆網體驗，且網內互打免費、網外免費贈送30分鐘。

台灣之星也瞄準新春的換機潮，特別與蘋果公司爭取到7000支iPhone 6s Plus 32GB回饋給消費者，搭配月租599起，即可享網速最高500Mbps不限速4G終身上網吃到飽。若於台灣之星網路門市新申辦、攜碼搭配月租599以上4G資費方案，還可獨享網路門市限定「退差價吃到飽」優惠，當月指定上網傳輸量GB數沒用完，每1GB退30元，直接於當期帳單金額折抵，若使用超過指定GB數，用再多也只需要付原本月租費的價格。

▼台灣之星「迎春紅包」限定優惠。（圖／業者提供）

▲▼遠傳電信、台灣之星新春優惠方案。（圖／業者提供）

台灣大哥大：

台灣大從1/15至2/28日止，將推出全新「豬來運轉」活動，連續45天，天天送出春節5大紅包的優惠，包括首年月租打5折、日韓新馬漫遊上網吃到飽最高減免7,500元、帳單折抵1,000元、國內通話金8,880元和momo購物333元的折價券等。

另外，從1/17至2/11日止將推出「4G加價購10日吃到飽」優惠方案，10日上網吃到飽只要666元（原價900元），即可享有連續240小時上網吃到飽不降速的快感。另外，用戶只要透過台灣大客服APP或手機直撥53588，即可快速申購「4G加價購」優惠專案。

▼台灣大哥大（圖／資料照）

遭爆洗門號，NCC 判罰120萬元！台哥大：我也是受害者(圖／記者洪聖壹攝)

亞太電信：

限時推出網路門市獨家的「快閃177流量紅包加碼送活動」，月租費只要177元就能享有「17GB免費飆網+輕速吃到飽」的超殺優惠，活動限時7天，從本月11日上午11點開始搶辦至17日晚上12點，只要是新申辦或攜碼申辦成功的用戶，即享每月17GB免費上網流量，超量再享1Mbps上網吃到飽，網外/市話30分鐘免費打，網內通通免費，超量每分鐘只要1塊錢。

▼春節將至，亞太電信特別推出「月租177流量大紅包」。（圖／業者提供）

▲▼春節將至，亞太電信特別推出「月租177流量大紅包」。（圖／業者提供）

中華電信：

為了搶一波新年商機，即日起至108年2月28日止，凡購買iPhone XS Max、iPhone XR，並搭配「新精選購機方案」或「大4G購機方案」，月付999元和1,199元，即可享購機折價2,000元優惠。若是選擇月付1,399元以上資費，iPhone最高現折4,000元。中華電信行動VIP客戶最高還可再享5,000元優惠。除此之外，中華電信還特別針對舊機換新機方案，加碼贈1,000元購機優惠。

▼中華電信針對iPhone XS Max、iPhone XR二款機型推出限時折價優惠。（圖／中華電信提供）

▲▼ 20年資深果粉回娘家！中華電信iPhone XR大方送。（圖／中華電信提供）

ET快訊
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關鍵字：五大電信,電信業,農曆春節,春節,追劇,打Game,中華電信,台灣大哥大,亞太電信,台灣之星,遠傳電信

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