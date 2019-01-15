郭台銘加碼鴻海領軍　台股急拉大漲97點衝上9800大關



▲股市示意圖。（圖／記者屠惠剛攝）

記者劉姵呈／台北報導

儘管美股回檔，但亞股今日（15）全面走揚，台股開盤後震盪一度翻黑，隨後買盤進場，又在鴻海強勢領漲下，指數開平後一路走高，不斷向上攻擊，盤中漲逾70點，最高衝上9800點，站上季線。集中市場加權指數終場以9806.04點作收，上漲97.82點，漲幅1.01%，成交量新台幣978.3億元。

鴻海董事長郭台銘連續2個月加碼自家持股約3萬張，激勵鴻海（2317）成為今日盤面上的領頭羊，終場漲逾2.33%，成功站回70元，報70.30元；而鴻海強漲也帶動原本在平盤下遊走的台積電（2330）、大立光（3008）由黑翻紅；終場分別漲逾1.14%、0.84%。

今日5G、光通訊族群撐起台股半邊天，漲勢最為整齊，智邦（2345）帶量漲逾3.33%，楠梓電（2316）直奔漲停大漲逾9.9%；另外工具機、紡織族群今日也走強，直得（1597）漲停大漲超過9.9%、上銀（2049）大漲7.31%，亞德客-KY（1590）漲半根漲停板、全球傳動（4540）漲停來到64.90元。

昨日由於疲弱的中國進出口數據引起全球經濟減速的擔憂，拖累美股四大指數收盤全數下跌。終場道瓊工業指數下跌86.11點或0.35%，收在23,909點；標普500指數下跌13.6點或0.52%，收在2,582.61點；那斯達克指數下跌 65.55點或0.94%，收在6,905.91點；費半指數下跌18.7點或1.54%，收在1,194.27點。

法人指出，隨著上市櫃公司法說會陸續召開，法人調整產業和個股營運評估，台股動能受限，族群性效應減弱，類股轉為個股表現。而明天適逢台指期結算，台股量能也擺脫近期的低迷走勢，有機會達到千億元水準，農曆年前僅剩11個交易日，短線還有行情可期；操作上建議逢低佈局集團龍頭股、中小型漲價股、及5G題材股等。