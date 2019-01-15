美光執行英特爾子公司合併案　將成最大股東

▲美光經營團隊。（圖／資料照）

記者周康玉／台北報導

美商記憶體廠美光 (NASDAQ: MU) 今（15）日宣布正在執行收購英特爾（Intel）合資公司IM Flash股份，這項交易將終止英特爾在IM Flash的非控股權益，美光成為IM Flash的單一最大股東。

美光指出，此交易將在接下來6到12個月內完成，日期將由英特爾選定，完成當日，美光預期就此一交易將支付現金約15億美元。這項交易將終止英特爾在 IM Flash的非控股權益，並消除截至 2018 年 11 月 29 日在美光資產負債表上的10 億美元 IM Flash 成員債務。

美光總裁暨執行長 Sanjay Mehrotra表示，收購IM Flash後，美光將能在3D XPoint方面，加速技術研發並進行最佳的製造規劃；且IM Flash位於猶他州的廠房能爲美光提供製造靈活度與具備高技能的人才，以推動3D XPoint的開發與創新，進而實現我們的新興技術藍圖。

美光已於去（2018）年10月18日已揭露其執行此一選擇權的意向，預期這項尚在進行中的收購，對依照non-GAAP會計準則計算的整體財報結果不會產生重大影響，預計對公司2019會計年的資本支出或長期資本支出目標不會有改變。