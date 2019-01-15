面臨困難挑戰　SpaceX宣布裁員10%

▲SpaceX宣布將裁員10%。（圖／路透社）

科技中心／綜合報導

馬斯克的火箭公司SpaceX宣布將裁員10%。SpaceX表示，由於未來面臨困難的挑戰，為了持續提供客戶服務，必須減少人力，成為一個更精簡的公司。

總部位於加州霍桑的SpaceX員工數超過6000人，另外還有數百名員工分散於西雅圖、佛羅里達、華盛頓特區和德州等據點。SpaceX發言人在郵件中表示，為了繼續為客戶提供服務並成功開發星際航天設備及全球太空互聯網，SpaceX必須成為一間更精簡的公司。

南灣勞動力投資委員會（South Bay Workforce Investment Board）執行董事Jan Vogel表示，估計這波裁員將解雇577名員工。其中包括生產經理、航空電子技術人員、機械師、存貨管理專員及火箭推進器技術員等。

Vogel接受彭博採訪時指出，大規模裁員總是令人遺憾的事，「我們將於SpaceX保持聯絡，為受影響的員工提供過渡期的幫助。洛杉磯地區有很多航空航太公司，我們已經準備好提供協助了。」

SpaceX於2002年由馬斯克創立，聚焦於研發太空科技。目前SpaceX已制定了2022年前往火星旅行的計畫，並預計將於2024年將人送上火星。