城隍爺加持　新竹這家彩券行幾乎年年開出頭獎

▲台彩董事長薛香川。（圖／記者戴瑞瑤攝）

記者戴瑞瑤／台北報導

台灣彩券公司今天特別舉辦 「公益彩券績優經銷商表揚大會」，共表揚155位彩券績優經銷商。台彩董事長薛香川表示，公益彩券銷售金額達1104.66億元，2018年業績跟前年比稍微衰退7.6%，但已是連續7年度突破千億元。這次電腦型彩券銷售王由照達商行拿下，連續4年拿下冠軍，幾乎年年都開出頭獎。

台彩董事長薛香川表示，2017年整體彩券業績受經濟不景氣影響，民生消費緊縮，電腦型彩券銷售業績達近600億元，立即型彩券銷售業績達510.24億元，整體銷售業績為1104.66億元，較前年負成長7.6%。將持續推出各式創新的活動與產品，「今年一定要比去年更好！」

薛香川透露，彩券是公益，之前中信找他來擔任台彩董事長時，中信金辜仲諒對他說，中信去標彩券發行權不是要賺錢，是要做公益，中信公司因為要去爭取發行權，曾答應財政部每一年要給財政部20.868億元，意思說台彩沒有賺到20.868億就沒有賺錢，現在更漲到27億元，台彩現在業績有1000億以上，雖然去年有衰退，但扣掉給財政部27億元之外，還是有小賺一點。

薛香川認為，有人中獎成為億萬富翁，又可以做公益，政府這設計是非常好的。他也對在場經銷商說，應該要驕傲在賣這公益彩券，透過賣彩券能維持生活，又能造福很多人。

目前公益彩券共提供4萬多個就業機會，照顧很多經銷商的家庭。每個弱勢的經銷商都有一個奮發向上的故事。今天的表揚大會共頒發全國銷售前五名及各縣市銷售前3名電腦型、立即型績優彩券經銷商、最佳銷售人員獎、最佳進步獎、永不放棄獎及熱心公益等獎項，總計155位績優經銷商獲獎。

這次電腦型彩券銷售王由照達商行拿下，連續4年拿下冠軍。「照達商行」老闆陳昭仁說，他去年有開出雙贏彩1500萬、中秋加碼100萬，因為店面就在新竹城隍廟北門街上，民眾只要走到北門街上，問當地人最常開出頭獎的彩券行都會知道。

他說，因為每年都有開大獎，運氣好每年都有大獎可以開，老闆娘也很會做生意，所以很幸運又再奪冠，也希望今年生意可以比去年好。

奪下全國刮刮樂銷售冠軍的是在苗栗苑里和平路的陳明英，每個月業績幾乎都賣逾百萬，她說很多是親朋好友集資一本一本來買。今年刮刮樂面額2000元二獎有賓士車，也因為這樣今年銷售業績變很好。

