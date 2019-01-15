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三角戀、親子BL！日企鵝私生活大公開　比八點檔還精彩

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▲洪氏環企鵝、漢波德企鵝（Humboldt penguin）。（圖／達志影像）

▲京都水族館在推特上揭密館內59隻企鵝與飼養員間的關係，引發網路熱議。（圖／達志影像）

實習記者陳妙津／綜合報導

日本網路近日流行的話題竟是企鵝的私生活！京都水族館的工作人員透過日常觀察，以圖畫方式整理出館內59隻企鵝與飼育員間的愛恨情仇，讓遊客能迅速掌握企鵝們的人物關係，其中不僅有同性伴侶、出軌外遇，還有三角戀情，整個故事比八點檔還精采。

據《京都新聞》報導，企鵝關係圖是6名工作人員耗費數月時間才完成的，使用各顏色線條畫得錯綜複雜，並以斗大字體寫著「3分鐘能大致看懂，詳細了解要花1小時」，顯見企鵝之間關係經歷過複雜變動，而這張圖的關係也僅截止至2018年8月，並未收錄往後發展，但看過的人都覺得十分有趣。

仔細一看才明白，原來不只人類會面臨出軌外遇的煩惱，連企鵝也會。雌企鵝「松」因為伴侶「柳」沒在繁殖期築愛巢，一氣之下對另隻雄企鵝「萬」釋出愛意，卻引發「萬」的正宮不滿，兩隻企鵝常大打出手到要飼育員調停。此外，雄企鵝「車」在2次婚姻失敗後，與親生兒子「二条」跨越同性藩籬，展開了BL戀曲，並一起撫育小孩。

 ▲▼京都水族館在推特上揭密館內59隻企鵝與飼養員間的關係，引發網路熱議。（圖／翻攝自推特／@Kyoto_Aquarium）

▲雄企鵝「車」與親生兒子「二条」目前是同志伴侶。（圖／翻攝自推特／@Kyoto_Aquarium）
▲▼京都水族館在推特上揭密館內59隻企鵝與飼養員間的關係，引發網路熱議。（圖／翻攝自推特／@Kyoto_Aquarium）

▲「竹」對飼育員小島仍充滿愛意，卻引來正牌女友「梅」大吃醋。（圖／翻攝自推特／@Kyoto_Aquarium）

最引人注目的還屬愛上人類的6歲雄企鵝「竹」，雖然討厭男性人類，卻對28歲的女性飼育員小島早紀子滿懷愛意，甚至在2年前曾邀請對方進入牠「愛的小窩」，但最後當然以失敗告終。後來「竹」又交了女友「梅」，但仍非常喜歡小島，只要一見到對方就會搖頭晃腦表達開心，也讓正牌女友「梅」超吃醋，導致現在只要一看到小島就會攻擊對方。小島則表示，「企鵝比我們所想的還要複雜，牠們的關係會不斷改變，當初知道竹交女友時我也很驚訝呢。」

▲在三角習題中苦苦掙扎的主角「竹」。

目前經過全體飼育原認證、館內最受歡迎的正妹企鵝是「寺」，牠的周遭總是聚滿是愛的雄企鵝，但目前已經死會，有伴侶「高倉」相伴左右。除了京都水族館的企鵝關係圖外，東京墨田水族館也有推出墨田版企鵝關係圖，也讓遊客在探訪水族館時更了解企鵝的世界，多了一種別樣樂趣。

▼墨田版企鵝關係圖。

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關鍵字：企鵝,日本,三角戀,同性戀,日韓要聞

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