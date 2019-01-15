經部預告新版產創條例　四大優惠可望延續

▲經濟部預告新版產創條例，四大優惠條件可望延續，工商界希望能儘速通過。（圖／資料照）

記者馮建棨／台北報導

經濟部預告新版產創條例，過去提出的四大租稅優惠原本會在今年底結束，為了鼓勵企業創新，四大優惠將全數展延，研發抵減、留才等面都再加碼，希望讓企業願意投資。

據了解，「產創條例」的租稅優惠會在今年底「落日」，過去經濟部提出四大優惠，像是研發投資抵減、員工獎酬股票擇低課稅、天使投資人半數投資抵稅、個人投資新創穿透性課稅等等，都會在年底到期，企業界相當擔心優惠取消會影響企業投資意願。

為了讓台灣產業能持續保持研發及創新能量，經濟部因此預告新版產創條例，讓過去研發抵減提高5個百分點，原規定為當年15%、3年10%，本次也一口氣加碼到當年20%、3年15%。

經濟部官員指出，由於近期中美貿易戰等國際因素影響企業發展，讓台灣產業不敢投資，且營所稅提高到20%，種種因素都讓企業重新思考未來營運計畫，因此才會希望透過產創條例來鼓勵企業持續研發投資。

工商協進會理事長林伯豐表示，過去產創條例鼓勵企業投資，另外企業也會保留盈餘5%作為企業成長的途徑，但是政府提出要課稅的規劃，這樣會企業造成成長停滯，「變成企業的成長懲罰稅」，這對企業不利，希望政府能趕快讓產創條例通過，才能有助企業發展。