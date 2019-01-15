　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
財經 財經焦點 房產聚焦 重大資訊 媒體產業 看盤室 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 找降價房 | 權證影音 | 保險

經部預告新版產創條例　四大優惠可望延續

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼▲經濟部預告新版產創條例，四大優惠條件可望延續，工商界希望能儘速通過。（圖／記者馮建棨攝）

▲經濟部預告新版產創條例，四大優惠條件可望延續，工商界希望能儘速通過。（圖／資料照）

記者馮建棨／台北報導

經濟部預告新版產創條例，過去提出的四大租稅優惠原本會在今年底結束，為了鼓勵企業創新，四大優惠將全數展延，研發抵減、留才等面都再加碼，希望讓企業願意投資。

據了解，「產創條例」的租稅優惠會在今年底「落日」，過去經濟部提出四大優惠，像是研發投資抵減、員工獎酬股票擇低課稅、天使投資人半數投資抵稅、個人投資新創穿透性課稅等等，都會在年底到期，企業界相當擔心優惠取消會影響企業投資意願。

為了讓台灣產業能持續保持研發及創新能量，經濟部因此預告新版產創條例，讓過去研發抵減提高5個百分點，原規定為當年15%、3年10%，本次也一口氣加碼到當年20%、3年15%。

經濟部官員指出，由於近期中美貿易戰等國際因素影響企業發展，讓台灣產業不敢投資，且營所稅提高到20%，種種因素都讓企業重新思考未來營運計畫，因此才會希望透過產創條例來鼓勵企業持續研發投資。

工商協進會理事長林伯豐表示，過去產創條例鼓勵企業投資，另外企業也會保留盈餘5%作為企業成長的途徑，但是政府提出要課稅的規劃，這樣會企業造成成長停滯，「變成企業的成長懲罰稅」，這對企業不利，希望政府能趕快讓產創條例通過，才能有助企業發展。

ET快訊
外國朋友逛士林夜市「買一小袋水果400元」！老闆下秒急請客堵
宵夜更重要！火拼中槍躺地1分鐘　淡定哥爬起買豆漿「邊吃邊流血

關鍵字：產創條例,預告,經濟部,鼓勵投資,研發

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

力挺！郭台銘看旺鴻海股票　12月再加碼買進3,000張

經部預告新版產創條例　四大優惠可望延續

勞工紓困貸款申辦剩三天　土銀農曆年前撥款過好年

陸銀行卡放寬外資進入市場　Visa、萬事達卡申請卻沒下文

全球市值第一寶座　過去近一世紀都由這10間公司輪流坐

勞保老年年金「活到老、領到老」　勞保＋國保年資滿15年也可領

學貸今開始申辦　最高可貸150萬元七大QA一次看輕鬆貸

英脫歐協議表決前夕　英鎊盤堅創7周最高

法務長選任遭疑聲請重整為「預謀」　華映駁斥

不畏美股全數收黑　台指期回神漲近50點站上9700點關卡

每天靠它上班！車卻壞到沒錢修... 熟客「送一輛」讓她哭到喘不過氣

2019澎湖海上花火節時間表出爐　每周一、四絕不加場錯過不再有

耳朵照按！87元享頭、臉部按摩　印度超爽體驗：像付錢給他打XD

暖弟哭求留浪貓「我只要救牠」　生日禮物全買飼料！半年變肥橘

怨肉圓沒加辣！男露「詭異冷笑」 賞巴掌、勒脖子打趴無辜母子

陳立農手機講一半掉水裡　薛凱琪一看沒事再扔第二次！

李光洙大型認愛現場　《RM》接力狂虧忍不住氣到扔鞋

肉圓惡爸坦承教小孩就是打　「我不會用口頭教育」

謝霆鋒：女生不剝蟹腳我不吃！　張鈞甯傻眼「蛤？」幫他剝完..

聲林之王生存週記之羅志祥導師履歷CHECK

力挺！郭台銘看旺鴻海股票　12月再加碼買進3,000張

經部預告新版產創條例　四大優惠可望延續

勞工紓困貸款申辦剩三天　土銀農曆年前撥款過好年

陸銀行卡放寬外資進入市場　Visa、萬事達卡申請卻沒下文

全球市值第一寶座　過去近一世紀都由這10間公司輪流坐

勞保老年年金「活到老、領到老」　勞保＋國保年資滿15年也可領

學貸今開始申辦　最高可貸150萬元七大QA一次看輕鬆貸

英脫歐協議表決前夕　英鎊盤堅創7周最高

法務長選任遭疑聲請重整為「預謀」　華映駁斥

不畏美股全數收黑　台指期回神漲近50點站上9700點關卡

亞足賽／巴林絕殺印度小組第三　睽違15年終再度出線

力挺！郭台銘看旺鴻海股票　12月再加碼買進3,000張

小情人留字條！爸見門上「赤裸裸告白」：該動手還是該抱緊？

汪俐伶打入麗晶精品　快閃店門口造雪山

內線交易獲利22萬　金管會前副主委之子呂建安被起訴

經濟衰退也要捍衛主權　英國工業區最挺脫歐

經部預告新版產創條例　四大優惠可望延續

白襪報價馬查多為8年2.5億美元　費城人持續競爭

出賣阿母舊照！穿「半截綁帶小可愛」身材辣翻　網驚呆：超像楊冪

這不是河馬！高雄駁二特區嚕嚕米期間限定店免費逛

騎士「狂盯美腿」下秒噴飛...9秒驚悚片曝！老司機：車上叫聲更銷魂

財經熱門新聞

台北精品一條街崩壞！全倒光租金..

「該放棄GG去留學嗎？」　網勸..

追韓流者成大事！　失敗三次終變..

郭台銘秀30年前帥氣舊照　談鴻..

逾9成上班族想跳槽　10大關鍵..

勞保＋國保年資滿15年也能領年..

國泰、星展爆停卡逾10萬張　中..

台電要麥電賠32億　麥電：合約..

川金會破局　台股收紅站穩所有均..

防癌新利器？肺癌死亡人數9年來..

買進去年的跌深股　可能是今年的..

錢進來、發大財！2019旺到怕..

外媒：iPhone XR宣傳不..

亞洲最大房地產集團　開3千億收..

更多熱門

相關新聞

過年打掃用水安啦　全台水情大統整

剩不到一個月就要過農曆新年，許多民眾開始利用週末假日開始清掃，往年這時水情已經開始拉緊報，水利署說，今年水情狀況比往年略好，整體情況可以穩定供水到農曆年後，不過還是提醒民眾還是要節約用水。

節能冷氣補助2千元　擴大適用至住宅

內閣總辭財經首長多數留任

讀者迴響

發燒話題

王令麟 肉圓惡爸 習近平 地震 范筱梵 林佳龍 貴婦奈奈 王令麟 非洲豬瘟 米津玄師 潘瑋柏 謝佳見 徐若瑄 KKBOX風雲榜 印尼海嘯 板南線 普悠瑪內幕 王令麟 李光洙認愛 蔡英文 西野加奈 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 鈕承澤 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 王祖賢 林俊傑演唱會 小鬼 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 孫安佐 誰摔死了李新 水行俠 王老吉 王令麟 白安 吳寶春 黃曉明 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 鐘鉉 王令麟 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 董梓甯 王令麟 館長 傅崐萁 高嘉瑜 周迅 韓國瑜 王令麟 驚奇隊長 楊謹華 賴清德 鄧福如 炎亞綸 王令麟 小A辣 金馬獎 姚文智 金庸病逝 王心凌 王令麟 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 味全 王令麟 MAMA 東森寵物雲 劉寶傑 統神哥國動 港珠澳大橋 李昌鈺 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 深澳電廠 吉澤明步 王令麟 理科太太 S.H.E 范冰冰 鄧超孫儷 蔡依林 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 泫雅 E'Dawn 王世堅 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 歐陽娜娜 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 延禧攻略 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 五月天 林志玲言承旭 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 麻原彰晃死刑 谷阿莫侵權 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 NBA 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 周子瑜 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 宋智孝 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 金球獎 大谷翔平 希爾思 鄧紫棋 聲林之王 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 胡歌 王柏融 盛竹如 王令麟

熱門新聞

即肉圓媽首發聲明　淚訴孩子曾想死

買好市多除霉劑！回家一噴…效果驚呆網

孫安佐4天破百萬變宅王！狄鶯終於出聲

沈玉琳老婆胸部發現硬塊　醫疑罹乳癌

山友超怕！壁蝨「附身狂鑽」越拔越緊

肉圓爸打妻兒　蔡英文總統說話了

外國人逛士林夜市　買小袋水果400元飛走

南韓歐巴分享不跟台女交往5原因

鐵棍打3下　肉圓爸家暴影片再曝

艾薇兒「卸掉眼線」太仙！

加國男走私毒品　陸重審判死

吳宗憲名車「停車場被撞爛」！砰一聲30萬飛了

物流箱一瞄！底部藏店員幹爆奧客心聲

民眾打電話罵肉圓店　店家回應了

見一個愛一個！這4大星座女超花心

更多

最夯影音

更多

每天靠它上班！車卻壞到沒錢修... 熟客「送一輛」讓她哭到喘不過氣

2019澎湖海上花火節時間表出爐　每周一、四絕不加場錯過不再有

耳朵照按！87元享頭、臉部按摩　印度超爽體驗：像付錢給他打XD

暖弟哭求留浪貓「我只要救牠」　生日禮物全買飼料！半年變肥橘

怨肉圓沒加辣！男露「詭異冷笑」 賞巴掌、勒脖子打趴無辜母子

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【加入降價立刻通知你】

還可以抽iPhone！

ETtoday給你好運第一發

蒐集Lucky圖示，日日抽7-11熱咖啡，週週抽澳門雙人來回機票～幸運９重好禮都帶回家

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面