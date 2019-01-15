全球市值第一寶座　過去近一世紀都由這10間公司輪流坐

▲亞馬遜本月7日以市值7967.8億美元登上全球市值最高寶座。（圖／路透社）

財經中心／綜合報導

美國電商巨頭亞馬遜（Amazon）本月7日以市值7967.8億美元登上全球市值最高寶座。過去90多年來，僅有10家大型企業曾站上市值第一的寶座，亞馬遜的崛起，顯示出這些大型權值股占美股總市值較往年縮小，而這些超級企業隨時有可能被擠下冠軍寶座。

自1926年至去年年底，僅有10間美國企業榮登全球市值第一的寶座，這些公司分別為微軟（Microsoft）、蘋果、埃克森美孚（ExxonMobil）、奇異（GE）、沃爾瑪（Walmart）、菸草巨頭Altria集團、IBM、杜邦（DuPont）、通用汽車（GM）及AT&T公司，而亞馬遜則是第11家。

據芝加哥大學證券價格研究中心（CRP）的數據，上述這幾家公司中，包括AT&T及IBM等企業，都曾連續在這個位置上坐了多年。而Altria、杜邦及沃爾瑪等公司拿下市值第一寶座的時間則都未超過1個月，沃爾瑪在2002年底站上市值第一僅維持了3天。

據亞利桑納州立大學金融研究學者Hendrik Bessembinder及Goeun Choi的計算，自1920年至1950年末，美國大型企業保住市值榜首的平均時間為20個月，儘管幾乎都是由AT&T與GM輪流。自1960年至1990年末，大型企業維持市值第一的時間縮短至平均12個月，自2000年至2018年末，平均則為15個月。

過去1個月來，市值超過7000億美元的蘋果、微軟及亞馬遜都曾輪流站上市值第一的寶座幾天。而股神巴菲特（Warren Buffett）的波克夏海瑟威公司（Berkshire Hathaway Inc.）則以市值近5000億美元徘徊在不遠處。

過去市值第一的大型企業占每股總市值很大一部分，如今亞馬遜的市值僅占美股總市值的不到3%，遠遠不及過去曾榮登第一的大型企業。AT&T在1932年的市值占美股總市值的13%；通用汽車1928年市值占每股總市值的8%；IBM在1970年則占7%。

據德州多維基金顧問公司研究負責人Savina Rizova的說法，過去20年來，市值最大的股票占美股總市值的3%，遠低於1920年代末以來的平均水準6%。

只要股票表現強勁，企業的市值往往容易快速竄升至首位。在截至1月7日的12個月中，亞馬遜的股票表現較標普500指數的漲幅高出38個百分點。亞馬遜股價在站上市值第一寶座後持續大漲，部分投資人好像將衝上市值第一視為獲得市場認可得信號。

其他在亞馬遜之前登上頂峰的10家企業，過去在站上首位前仍舊表現亮眼。據CRSP的數據，這些公司在攻頂前5年股價漲幅累計平均比市場高出48個百分點。但登上大位後的5年內，表現卻平均比美股低6個百分點。

據沃頓商學院研究數據服務公司的Rui Dai的計算，從1926年1月至2018年11月，購買市值第一企業的股票，每年的平均收益為7.3%，同一時間，美股全年平均漲幅為9.7%。亞馬遜創辦人兼執行長貝佐斯（Jeff Bezos）認為股市從短期來看是個投票機，長期來看則是台秤重機，「我們應順其自然，並瞭解到企業早晚會被市場重新衡量、如實秤重，不需將時間浪費在擔心每日的股價。」