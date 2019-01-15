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英脫歐協議表決前夕　英鎊盤堅創7周最高

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▲▼ 英鎊。（圖／達志影像／美聯社）
▲英鎊。（圖／達志影像／美聯社）

財經中心／綜合報導

英國國會今（15）日將就脫歐協議進行表決，預料過關的機會不大，為後續發展投下震撼彈，唯市場對脫歐前景偏多看待，預估英國可能會先申請脫歐大限展延，並重新舉辦脫歐公投。唯市場對脫歐前景偏多看待，英鎊昨（14）日持續走堅，最高漲到1.2868美元，創近7周最高。

上周五英鎊兌美元大漲0.7%，主因為倫敦《標準晚報》報導，梅伊內閣已逐漸獲得必需就3月29日脫歐大限申請展延的共識。

脫歐協議原定去年底就要表決，但英國首相梅伊自知未獲足夠支持票數下宣布延後至今日表決，目前跡象顯示下議院多數議員還是持反對的立場。

脫歐協議若遭國會否決，英國脫歐發展將出現重大的不確定性，後續的可能發展包括重談新協議、硬脫歐、重新舉辦公投與英國不脫歐。

昨日稍早交易，英鎊兌美元上漲至最高點1.293美元，但隨後吐回漲幅，近時交易在1.2868美元，略較上週五1.2839美元上漲，創近7周最高。

市場也在推演各種可能的英鎊走勢，說法分歧。許多投行最近對英鎊的投資建議明顯偏多，這是過去2年來罕見的狀況，有些投行甚至表示，若預期的利多一旦確認，英鎊短期內不排除挑戰1.36甚至1.40美元高價的可能。

但也有交易員認為，梅伊遭遇重大挫敗、出現導致英鎊重貶最糟情況的可能性，將遠高於強力推升英鎊的最佳情況。之前預測英鎊最準確的西太平洋銀行預估，英鎊兌美元在3月底前將貶逾3%至1.24美元。英鎊14日盤中在平盤附進波動，報1.2842美元。

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