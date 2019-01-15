法務長選任遭疑聲請重整為「預謀」　華映駁斥

▲面板廠華映。（圖／資料畫面）



記者姚惠茹／台北報導

大同旗下面板廠華映（2475）發出聲明，針對媒體報導，銀行團對華映重整案有六大疑點，其中包括華映法務長林敏曾被選任復興航空的破產管理人，令銀行團感到重整可能有「預謀」，華映強調，媒體報導內容有時序倒置及憑空臆測等違誤，因此鄭重澄清，絕無此事。

日前有媒體報導，華映法務長林敏浩律師被選任為破產管理人，令銀行團感到重整可能有「預謀」，華映針對報導表示，內容僅為京城銀行單一銀行片面之詞，並非銀行團整體意見。

華映表示，法務長林敏浩具有台灣及美國律師資格，大陸及美國頂尖學歷，並在國際重大訴訟及談判有豐富經驗及傑出實績，法院因肯認林敏浩法務長之專業能力，選任其為復興航空之破產管理人。

華映認為，法院這項選任對於公司形象名聲有正面助益，且符合公司重視之人才培育，爰予同意，樂觀其成。再者，華映對於主管首重要求績效，法務長林敏浩到任迄今，對於公司有重大貢獻，尤其在國際反壟斷案、專利授權及訴訟、複雜投資及交易等方面，而且無論被選任破產管理人前後，其工作表現持續優異。



此外，復興航空破產與公司目前聲請重整，沒有任何關係。法院早於106年11月間即已展開復興航空破產管理人之選任及徵詢作業，並於當時詢問林敏浩律師意願，這個時點距華映因財務週轉困難而聲請重整超過一年之久。



何況當年度也就是2017年，華映仍有新臺幣30億元盈餘，財務狀況尚稱正常，若如京城銀行所主張，豈不未卜先知，早已預知一年後將陷於財務困難？京城銀行之主張，顯屬無稽。



華映強調，法院歷經超過半年慎重嚴謹之審理及選任程序，於2018年6月作成選任決定，稟持客觀、公開、公平及公正代表國家司法正義，任何人不可能控制法院決定，京城銀行不應為其私利，胡亂影射。