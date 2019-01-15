學貸今開始申辦　最高可貸150萬元七大QA一次看輕鬆貸

▲107年度下學期學貸今日開始申辦，協助有經濟壓力的學生輕鬆就學。（圖／免費圖庫pxhere）

記者吳靜君／台北報導



台銀學貸今(15)日開始申辦起至今(108)年2月27日止，利率1.15%史上最低、但是學貸如線上申貸、申貸手續為什麼、是否需要法定代理人、連帶保證人、還款怎麼還、以及寬緩措施等七大Q&A，一次解決學生的困擾。

一，續貸學生 就學貸款可以線上貸

為簡化就學貸款每學期申辦手續，節省同學與家長的等候時間，針對就讀同一學校同一教育階段續借的學生，如申請資料無重大變更，於本行開立存款帳戶，申請晶片金融卡，即可於「就學貸款入口網」填寫資料送出後，選擇以「線上申貸」方式完成資料檢核，無需到銀行對保，還可享有50元對保手續費優惠。

就學的學生目前為同一學程且同一學校續借就讀學校已參加「線上申貸」專案並配合上傳相關申貸資料。學生本人已在台銀開立活期性存款戶，並領有該帳戶的晶片金融卡、帳戶餘額足夠扣款。學生、關係人及保證人之姓名、身分證字號與戶籍地均未變更。但不包含生活費與海外研修費。

二，申貸的資格 高中以上可申貸

有戶籍登記之中華民國國民，就讀「國內」 公私立高級中等以上學校，具正式學籍及固定修業年限之在學學生。學生及其父母或法定代理人合計之家庭年收入經查符合本貸款中央主管機關教育部所訂定的「家庭年收入標準」、或經就讀學校認定有申請就學貸款必要者。但縱不符合教育部公告的家庭年收入標準且未經就讀學校認定有申請就學貸款必要，惟其家中如有二位以上子女就讀「國內」 公私立高級中等以上學校，也可申請就學貸款，惟應自撥貸日起自行負擔利息。

三，可貸款的額度 醫學系可達150萬元

學生可以貸的額度很高，各高中職額度為50萬元整；大學醫學系為150萬元整；其他如大專校院、碩博士、學士後學程等皆為100萬元整。可貸的範圍包含學雜費：該學期實際繳納者（含學分費）；實習費；書籍費，目前高中（或高職）為1000元、大專3000元；住宿費則以校內住宿費最高額為上限；生活費具低收入戶資格者，每學期上限4萬元、中低收入戶資格者，每學期上限2萬元；學生團體保險費海外研修費，年上限為44萬元；電腦及網路通訊使用費：該學期實際繳納者。

▲學生有任何疑問，可以上台銀官網的學貸專區查詢。（圖／截自台銀官網）

四，需要連帶保證人

申貸學生如尚未成年且未結婚，則由該學生之法定代理人一人或適當之成年人一人擔任連帶保證人。唯全體法定代理人皆須到場行使親權；申貸學生如已成年、或雖未成年但已結婚者，因無法定代理人之問題，故原則上由父母其中一方或配偶擔任連帶保證人，但該學生如另覓其他成年人作保時，則該作保者必須無信用不良紀錄並提供具有保證能力之證明文件，例如：最近年度讀財力證明、在職證明或所得稅扣繳憑單等。

就學貸款連帶保證人如由配偶或其他成年人擔任，不可於同時期借有就學貸款且互為保證，而應另覓其他成年人作連帶保證人。惟如雙方均具保證能力，或屬配偶關係且至少有一方可提供保證能力證明文件。

五，畢業之後開始攤還 每學期借款攤還期限一年

就學貸款之償還期間，是按每一學期借款得有一年償還期間的原則計算 ；借款人於償還期間，應依年金法按月平均攤還本息。但借款人如出國留學、出國定居或出國就業者，其就學貸款即視為全部到期，至遲應於出國前一日，一次還清本金及其應負擔的利息。

一般來說，學生若繼續在國內就學，其於本行之尚未償還之各教育階段就學貸款，除了在職專班外，以最後教育階段的身分為基準，合併於最後教育階段學業完成、休、退學或教育實習期滿後為起算日開始攤還本息。

六，利息只有1.15% 史上最低

自105年8月1日起學生負擔部分為按中華郵政一年期定期儲蓄存款機動利率加計加碼年率0.15％浮動計息，目前只有1.15%，堪稱史上最低的學貸。

七，五種還款方式 輕鬆便利

學生開始還款時可以選擇到台銀的任何營業單位還款、國內匯款，或者是到台銀開戶，可授權自動扣款、過下載電子帳單借款人自行下載後，截止日前至超商或以ATM轉帳繳納，但需要手續費。或者是以金融卡到本行「網路ATM」繳納。台銀表示如學生有任何疑問，可以到「台灣銀行就學貸款入口網」（網址：https://sloan.bot.com.tw）瀏覽或至各地營業單位洽詢。

學生有福！學貸史上最低利1.15% 台銀15日開放申請