不畏美股全數收黑　台指期回神漲近50點站上9700點關卡

▲國際情勢變數多，美股4大指數全面收黑，台指期今天逆勢抗跌，一開盤隨即站上9700點關卡。（示意圖／記者張一中攝）

記者紀佳妘／台北報導

美國企業財報季開跑，由金融股打頭陣，投資人偏向保守態度，加上大陸出口數據意外下滑，引發全球對經濟放緩的疑慮，也讓亞股各自表態，台指期今（15）日開高走高，電子期指、金融期指連袂開高，早盤上漲逾40點，一舉收復9700點關卡失土。

在全球經濟放緩疑慮發酵下，美股4大指數周一全面收黑，其中道瓊工業平均指數終場下跌86.11點，跌幅0.36%，收在23909.84點；那斯達克指數也跌65.56點，跌幅0.94%，以6905.92點作收；標準普爾500指數收低13.65點，跌幅0.53%，收報2582.61點；費城半導體指數尾盤也下挫18.76點，跌幅1.55%，收1194.28點。

股期雙市昨天開低震盪，台股在台積電、鴻海等權值股表現疲軟下，終場下跌51.18點，收在9708.22點，成交值714.87億元，三大法人合計賣超40.98億元，自營商賣超0.59億元，投信買超1.67億元，外資及陸資賣超42.06億元。

台指期昨天開低後隨即摜破9700點關卡，3大期指均呈現逆價差，終場下跌61點，以9689點作收，距離9700點僅一步之遙，至於當日股票期貨交投熱絡標的股則有台積電（CD）、大同（CX）、中美晶（NO）、亞光（IM）、元大台灣50ETF（NY）。在台指期淨部位方面，三大法人淨多單減少3318口至2萬985口，其中外資多單減碼且空單加碼，淨多單減少5224口至4萬4138口。