勞保老年年金「活到老、領到老」　勞保＋國保年資滿15年也可領

▲勞保老年年金活到老領到老，只要請領人符合條件，並不會隨意停發火少給。（示意圖／路透社）

記者紀佳妘／台北報導

許多上班族辛苦繳了數10年的勞保保費，就是希望在退休後能領到勞保年金，讓退休後的生活有所保障，不過勞保老年年金請領的一項條件為勞保年資得達15年，勞保局表示，勞保年資加上國寶年資滿15年，因此在65歲時，一樣也可請領勞保老年年金。

勞保老年年金「活到老領到老，活越久領越多」，只要請領人符合資格，絕對不會中途減給或停發。不過對於早期離開職場的勞工來說，就會擔憂會因為不符合勞保年資15年，因此而領不到這筆錢。

▲勞保局指出，國保年資加勞保年資滿15年時，被保險人也滿65歲，即符合請領勞保老年年金的條件。（圖／資料照）

勞保局表示，勞保年資未滿15年時，依然可以請領勞保老年年金，只要勞保年資加上國保年資滿15年時，且勞工也滿65歲的條件下，就符合請領勞保老年年金的資格。

舉例來說，一名花花於民國40年出生，她在45歲離開職場時，勞保年資只有12年，直到97年10月加入國保，若她不在60歲請領「勞保老年一次金」，而是等到65歲同時請領勞保老年給付和國保老年年金，不過由於她國保年資已達8年，加上原來12年的勞保年資併計，就已達到「年資合計滿15年」可請領勞保老年年金的條件。