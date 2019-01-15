全球新興市場上周狂掃23億美元　創近十月之最



▲全球主要市場上周基金資金流向。（圖／摩根投信提供）

記者劉姵呈／綜合報導

全球金融市場近期投資氣氛明顯回暖，反應資金於長假期過後已陸續歸隊，並開始積極策略性布局，觀察上周全球股市資金流向，尤以新興市場吸金動能最為強勁；其中，全球新興市場基金更是以23.25億美元勇奪2019開年首周吸金王寶座，單周淨流入改寫去年三月中旬以來之最大量。

除此之外，拉丁美洲和歐非中東等區域型新興市場基金也分獲2.01億美元和0.11億美元的小幅淨流入，僅亞洲(不含日本)基金轉流出2.76億美元。

反觀成熟市場，上周再淪為國際資金提款機，其中，美股基金再流出6.42億美元，儘管失血幅度明顯較前一周收斂，但連續資金流出周數已來到第六周；歐股基金上周雖流出不到1億美元，惟連續失血周數進入第17周。

摩根多重收益基金產品經理陳若梅指出，美國和中國針對貿易紛爭重啟談判，加上美國最新利率會議紀錄傾向鴿派，諸多消息面利多激勵上周全球股市幾乎全面上漲，顯示國際資金於假期過後已陸續歸隊布局，並在看好新興股市估值回升潛力投資價值下，一開年便積極敲進全球新興市場基金超過23億美元，為去年三月來最大筆的單周淨流入，另外，拉美和歐非中東基金上周也都有小幅吸金。

陳若梅說明，觀察MSCI全球指數，自2018年以來迄今修正18%，目前本益比已降至13.9倍，不僅來到五年來低點，更低於過去30年歷史平均值；此外，MSCI新興市場股市去年迄今本益比也修正了15%，最新值僅10.5倍，也來到逾兩年來的低點。顯示目前不論是成熟市場，還是新興市場，股市價格皆雙雙滑落至近年的絕佳入場點。

陳若梅進一步指出，根據多次印證短期市場走勢的美銀美林「牛熊指標」，近期投資人撤出股票等風險資產的悲觀投資情緒已經來度極度悲觀區，為2016年6月英國脫歐公投衝擊全球市場以來首次出現「買進」訊號。而統計2002年至今，該指標共15次出現「買進」訊號，全球股票報酬率中位數在買進訊號出現後，之後三個月達6.1%，再次印證市場買點浮現。

陳若梅分析，全球景氣今年進入擴張成熟期，經濟雖仍維持增長，惟成長速度恐不若過去往強勁，加上全球央行貨幣政策逐步趨緊，以及短線市場下行風險事件尚存，預料各類資產表現波動度將逐步攀升，建議想進場搶便宜的投資人，仍可以風險性資產為配置主軸，但應提升高品質、低波動度之投資標的，建議也可以以多重收益型基金介入，能強化投資組合穩健度，同時也不錯過參與全球投資契機。